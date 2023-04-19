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Нужно сосредоточиться на повышении качества жизни народа - Президент

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Апреля 2023, 11:31
Нужно сосредоточиться на повышении качества жизни народа - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал министров и акимов к осознанию ответственности перед народом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан – единственное в нашем геополитическом регионе государство, которое встало на путь масштабных реформ. Поэтому нам будет трудно, но этот путь мы должны обязательно осилить. Нам нужно незамедлительно приступить к этой работе. Каждый из присутствующих на сегодняшнем заседании должен осознавать высокую персональную ответственность прежде всего перед народом, перед жителями своего региона, города, района или села», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на повышении качества жизни казахстанцев.

«Именно от ваших решений и действий зависит настоящее и будущее нашей страны. Поэтому нельзя ограничиваться только решением текущих оперативных вопросов. Вы должны стать государственниками-реформаторами. Главная цель всех реформ – повышение качества жизни граждан. Для этого нужно увеличивать доходы населения, создавать комфортную для проживания среду, обеспечивать безопасность и расширять возможности для всестороннего развития людей. Безусловно, реализация всех намеченных преобразований возможна только в условиях сильной рыночной экономики», - добавил Глава государства.

Напомним, в Астане проходит совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.


Президент Казахстана   Правительство РК   Токаев Касым-Жомарт  
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