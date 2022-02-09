Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Порядок на таможенной границе Казахстана с Китаем, о котором заявил Президент РК, важен, как для имиджа страны, так и для ее экономики благодаря многомиллиардным доходам. Таким мнением поделилась депутат Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Географическое расположение Казахстана, как считает депутат, открывает большие транзитные возможности, которые могут стать стрежнем будущей экономики.

«Находясь рядом с Китаем, мы не сможем конкурировать с его производством. Китай – это фабрика мира, производящий любую продукцию. За что бы мы ни взялись, Китай будет на голову или на две выше, и это касается не только Казахстана, но и всех стран мира. Россия – также гигант с огромным потенциалом. Поэтому нам следует сильно полагаться именно на транзит, на наше выгодное географическое положение, которое позволяет перевозить товары из Китая и других юго-восточных стран в Европу, на запад. Это кратчайший путь», - сказала она в разговоре с корреспондентом МИА «Казинформ».

Айгуль Куспан отметила, что казахстанские контейнерные поезда преодолевают это огромное расстояние за 12-14 дней.

«Но для того, чтобы нас этот транзит кормил, мы должны его идеально организовать, чего, к сожалению, нет. И если мы сейчас же не возьмемся за приличную организацию транзита, а какой-нибудь другой маршрут всегда найдется, мы просто на долгие годы останемся без этой статьи доходов (…) Насколько мне известно, сейчас идут расследования, и, я думаю, мы еще много чего узнаем. Уже многие вещи на поверхности. Хорошо, что разворошили этот муравейник. Нам нужно срочно наладить дела для нашей страны, чтобы были бюджетные поступления и для того, чтобы сохранить имидж транзитной страны, через которую выгодно транспортировать и с которой выгодно иметь дело в торговых отношениях», - пояснила депутат.

Она добавила, что ситуация с Китаем – это не единственный случай, когда разнятся данные Казахстана и других стран.

«Даже с европейскими странами, когда я работала дипломатом, была разница в статистике. Когда мы спрашивали таможенный комитет, почему такая разница в цифрах, нам отвечали, что причина в разных методиках подсчета, но при этом никогда не уточняли, в чем именно разница. Теперь мне кажется, что все становится на свои места и дело не в методике подсчета», - уточнила А.Куспан.

По ее словам, эта история не вчерашнего дня, за 30 лет сформировались преступные схемы ухода от налогов. Согласно докладу счетного комитета об использовании бюджета и трехлетнем будущем бюджета, в 2019 году государство недополучило в виде налогов с таможни 7 млрд долларов, в 2020 году – 5,3 млрд долларов.

Напомним, вчера, 8 февраля, на расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить решение проблем на таможенных границах. Глава государства заявил, что разница в зеркальной статистике с КНР составляет 5,7 млрд долларов. На таможенной границе с Китаем ожидают электронную очередь более 12 тысяч автомобилей.