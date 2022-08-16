Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика
Нужно собственное производство сахарной свеклы - и.о. министра торговли
16 Августа 2022 13:19

Нужно собственное производство сахарной свеклы - и.о. министра торговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра - министра торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что в ближайшее время Правительство утвердит план развития сахарной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, надо развивать сахарную отрасль, свекловичное производство. Прежде всего, понять схемы распределения. Я уже говорил, почему в свое время заводы были сосредоточены на юге, хотя свекла требует воды, свекла требует электроэнергии для производства. Все это в избытке есть на севере, надо понимать все эти вещи, есть определенные предложения, которые эксперты дают, говорят, может не стоит большие заводы ставить», - прокомментировал Серик Жумангарин журналистам в кулуарах заседания Правительства.

«Другие страны производят сахар. Поэтому Министерство сельского хозяйства готовит план развития сахарной отрасли, это правильно. Я честно говоря, с ним еще подробно не ознакомился, в ближайшее время он будет на заседании Правительства утвержден. Это, естественно, будет рост отраслей. Нужно собственное производство сахарной свеклы, чтобы не зависеть от мировых цен», - сообщил он.

По словам С. Жумангарина, мощности сахарных заводов хватает, чтобы обеспечить население полностью, но не хватает сырья. А сырье завозится из Латинской Америки и Индии.

«Сейчас речь идет о том, чтобы на первых порах дать средства заводам, чтобы они заключили долгосрочные контракты с производителями сахарного тростника в Латинской Америке, Индии. Это будет сделано для того, чтобы больше не беспокоиться. Задача моя - понять, почему такие вещи произошли, и больше таких ситуаций не допускать», - считает Серик Жумангарин.

Ранее исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра - министра торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о своих планах в ведомстве.



Фото: пресс-служба Минсельхоза РК







Новости по теме
Как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства
Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции
Новые схемы производства и реализации сахара предложил разработать Серик Жумангарин
Читайте также
Председателю правления КазМунайГаза и вице-министру энергетики объявили выговор
Как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства
Более 110 решений акиматов о предоставлении сельхозугодий приняты незаконно – Минсельхоз
Снять ограничения по вывозу пшеницы и муки предлагает Минсельхоз Казахстана
Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции
Новые схемы производства и реализации сахара предложил разработать Серик Жумангарин
Кайрат Мырзахметов назначен зампредседателя Комитета госимущества и приватизации
Гани Бейсембаев назначен вице-министром просвещения РК
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив