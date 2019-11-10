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Нужно сделать столицу полицентричной – главный архитектор о строительстве в Нур-Султане

10 Ноября 2019 12:57
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Нужно сделать столицу полицентричной – главный архитектор о строительстве в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления архитектуры градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев рассказал о том, что объемы строительства в столице ограничиваться не будут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Город должен развиваться, но регулятивным методом, в соответствии с генеральным планом. После поручения Главы государства властям столицы особенно важно развить городскую инфраструктуру с учетом потока населения, просчитывая нагрузку повсеместно. Поэтому наша задача - сделать город полицентричным», - заявил Н. Уранхаев в интервью корреспонденту Казинформа.

«Это, во-первых. Во-вторых, не так много свободных мест, где будут строиться объекты. Есть программа реновации, где-то может быть с учетом сноса ветхого жилья будет строительство, но этот вопрос еще будет рассматриваться», - добавил спикер.

По его словам, в акимате достаточно строго придерживаются строительных норм.

«У нас не стоит задача зажимать бизнес. Напротив, я считаю, что мы должны бизнесу помочь строить, инвестировать», - заключил главный архитектор столицы.

Напомним, Н. Уранхаев был назначен руководителем управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города в мае 2019 года. На этой должности он сменил Бактыбая Тайталиева.

Ранее Н. Уранхаев рассказал о Программе благоустройства города на 2020-2025 годы. Будут развиваться пять условных полицентров столицы: в районе старой площади, в районе улицы Бейбiтшiлiк и проспекта Богенбай Батыра, в квадрате улиц района «Евразия», улица Косшыгулулы, район улиц Азербаева, Кошкарбаева и Жургенова.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Строительство,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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