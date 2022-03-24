Нужно с осторожностью подходить к решению проблем рыбного хозяйства - Сериккали Брекешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К решению проблем рыбного хозяйства следует подходить с осторожностью, исходя из принципа сохранения и рационального использования рыбных ресурсов, считает министр экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

В Министерстве прошло совещание специалистов рыбной отрасли. В совещании приняли участие рыбаки с различных регионов республики, которые подняли ряд вопросов отрасли. К примеру, рыболовами Каспия был поднят вопрос использования сетей для лова из мононитей и моноволокна с диаметром нити от 0,3 мм и выше. По данному вопросу министр ответил, что решение будет принято до конца мая текущего года.

«Отраслевая научная организация проведет соответствующие исследования в апреле-мае этого года, по результатам которых мы примем решение в конце мая. В случае отсутствия прямого отрицательного воздействия на рыбные ресурсы, можно разрешить использование данных сетей в пилотном режиме на крупных водоемах на срок до двух лет путем внесения в течение трех – четырех месяцев соответствующих изменений в законодательство», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

Кроме того, на совещании был затронут вопрос об увеличении лимита вылова судака на озере Балхаш. Министр отметил, что увеличение лимита вылова судака возможно рассмотреть после внесения изменений в Методику определения лимита вылова рыбы. Окончательно данный вопрос возможно решить к июню 2023 года.

На совещании также поднимался вопрос доступа к водоему для осуществления промыслового рыболовства и получения разрешения на рыболовство физическими лицами, проживающими в прибрежной зоне.