Нужно разговаривать с избирателями на понятном для них языке - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В предвыборных программах партий много сложных конструкций. С избирателями нужно разговаривать на их языке короткими, понятными сообщениями. Так считает директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Даже если говорить о самой агитационной кампании, ее тоже следовало бы разделить на несколько этапов. Я надеюсь, что она будет неоднородна, потому что пока кандидаты и партии раскачиваются. Буквально вчера изучал сайты партий и не нашел обновленную версию программ, которую они должны были разместить. Если бы я представлял партию, то она появилась бы у меня в момент старта кампании. И с этого момента я бы начал работать, постепенно выстроил бы так, чтобы пошло по нарастающей, чтобы были новые информповоды. Пока они этого не делают. Только у одной партии, не буду агитировать какой, есть конкретные данные и цифры. У большинства остальных есть обещания, непонятно, обещание какого плана, в каком объеме будет осуществлено», - пояснил политолог на заседании экспертного клуба Sarap.

По его словам, некоторые партии одновременно обещают полную свободу бизнесу и невмешательство государства и одновременно обещают снизить банковский процент. Талгат Калиев считает, что им нужно решить: они за бизнес или за социальные программы.

«То есть, у нас партии не хотят ни с кем ссориться, в результате чего вряд ли можно будет рассчитывать на серьезную узнаваемость и популярность. Очень много непонятных слов и сложных конструкций в программах партий. У нас есть такая проблема: 2/3 населения страны не имеет загранпаспорта, никогда не выезжала за рубеж, при этом, говорить с ними на языке заимствований и каких-то модных трендовых словечек в программе, не совсем корректно. Поскольку любая платформа — это способ коммуникации партий или кандидата со своим избирателем. Нужно говорить на его языке короткими, понятными сообщениями», - пояснил Талгат Калиев.

Отметим, что Казахстанский институт общественного развития провел социальный опрос среди казахстанцев, чтобы узнать уровень их заинтересованности политической жизнью страны. Ранее сообщалось, где проживают наиболее заинтересованные политическими событиями граждане.