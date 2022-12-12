Нужно провести анализ состава заместителей министров и акимов – Президент РК

12 Декабря 2022, 13:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости проанализировать качественный состав заместителей первых руководителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо проанализировать качественный состав заместителей первых руководителей, ведь в большинстве случаев именно от их работы зависит развитие отраслей и регионов. Вице-министрами и заместителями акимов должны быть реальные профессионалы с высоким управленческим потенциалом, развитыми коммуникативными навыками и эмоциональным интеллектом. На этих позициях должны работать люди, способные принимать решения и готовые отвечать за них», - сказал Глава государства во время расширенного заседания Правительства РК.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что строительство справедливого и динамично развивающегося государства предполагает и выстраивание новой кадровой политики. Предстоящие преобразования зависят от качества человеческого капитала. Новая кадровая политика должна базироваться на принципах меритократии и профессионализма. На основе этих принципов назначаются первые руководители.

Ранее Президент дал поручения по повышению эффективности работы органов исполнительной власти.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.