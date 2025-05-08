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    15:30, 08 Май 2025 | GMT +5

    Нужно продолжить изучение биографии Маншук Маметовой – житель ЗКО

    В канун 80-летия Победы ветеран труда Жанбырбай Камалов из села Сайкын, административного центра Бокейординского района Западно-Казахстанской области поделился сведениями о Герое Советского Союза Маншук Маметовой, передает агентство Kazinform.

    Мәметова
    Фото: Мемориальный музей им. М. Маметовой

    Аксакал, которому скоро исполнится 86 лет, приходится довольно близким родствеником Маншук.

    — Я происхожу от Калке из ветви Кашкыншы рода Шеркеш. У нас общие предки с Гапаром Рамазановым, автором книги «Наш Шолохов», который жил в селе Жанакала. Мой отец Камал и его отец родились от родных братьев. Гапар ага, когда был жив, говорил, что мы приходимся родственниками Маншук, приводил родословную, — говорит ветеран.

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    Фото: Мемориальный музей им. М. Маметовой

    По его словам, еще в одной родословной указывается, что у него родство с Маншук (настоящее имя Мансия) в третьем колене, то есть, от Мамасеита. Люди помнят Мамасеита, как лекаря.

    Как сообщил Жанбырбай Камалов, отец Маншук Женсигали и мать Тойылша жили в селе Жиеккум Бокейординского района.

    Двоюродный брат Женсигали — Ахмет Маметов и его супруга Амина Сулейменкызы в раннем возрасте взявшие Маншук к себе на воспитание, увезли ее из села Жиеккум.

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    Фото: Мемориальный музей им. М. Маметовой

    — В 1967 году в Орде прошел масштабный слет под названием «По пути отцовской славы». На слет приехала Амина апай. О том, что я родственник Маншук, знал Уали Мырзагалиев, работавший заведующим фермой в совхозе Орда. В то время я учился в сельскохозяйственном институте имени Н.Вавилова в городе Саратове. Было предложено позвать меня, но это не поддержали, и до меня извещение не дошло, — говорит аксакал.

    Ветеран с сожалением отметил, что жизнь родного отца Маншук — Женсигали, и её матери Тойылши, а также история их потомков до сих пор полностью не изучена. По его мнению, необходимо тщательно выяснить происхождение героини.

    Более того, даже в Указе о присвоении Маншук звания Героя Советского Союза её отчество было указано с ошибкой — Жиегаликызы.

    Жанбырбай Камалов с грустью вспоминает, что остался без отца в возрасте трёх лет и мало что о нём знает. Его отец, Камал Саламатов, работал заведующим конефермой в колхозе имени Кирова Ординского района (ныне село Тайгара) и в 1942 году был призван в армию, после чего пропал без вести. В одном из его документов значилось, что он родился в 1900 году. Мать Айганым осталась вдовой в 28 лет с четырьмя детьми на руках. Она даже не получала пособие как вдова военнослужащего, погибшего на войне.

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    Фото: Мемориальный музей им. М. Маметовой

    Старшие сестры Насипканым, Сулаганым, младшая Умсынганым умерли в раннем возрасте.

    Аксакал рассказывает, что он разыскал свою родственницу Жанылсын Тырмышову, проживающую в селе Узынколь Жанибекского района, и выяснил, что Камал Саламатов погиб в крупном сражении на стыке Сталинградской (сейчас Волгоград) и Ростовской областей.

    На российском сайте «Память народа» имя Камала Саламатова указано, как «Саломатов Камат», родившийся в 1903 году, пропавший без вести 28 августа 1942 года в Ростовской области.

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    Фото: Kazinform

    — Война принесла немало горя. Наша Маншук апа героически погибла в возрасте всего 21 года. Даже детей не осталось. И я не знаю, где лежат останки моего отца, погибшего в кровавой битве. Я благодарен за то, что Маншук Маметовой гордятся и почитают все казахи, — говорит Жанбырбай Камалов.

    О Герое Советского Союза Маншук Маметовой написано немало. Известно, что она пошла на фронт, с которого не вернулась, чтобы добиться реализации своего отца Ахмета Маметова, одного из просвещенных казахов, деятеля Западной Алаш орды, который был без вины осужден в сталинские времена.

    Девушка-батыр не знала, что ее отец в 1938 году был признан «врагом народа» и расстрелян.

    Маншук, как будто предчувствуя, что не вернется с войны, написала в одном из писем своей матери Амине: «Если я погибну, то за Родину, за моего отца и за Вас».

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    Фото: Мемориальный музей им. М. Маметовой

    Алматинский писатель-эссеист, автор книги «Неизвестная война Маншук», ученый Максат Таж-Мурат считает необходимым продолжить исследование короткой, но полной трудностей жизни Маншук. По его словам, до сих пор существуют разные мнения о месте и времени её рождения. В те годы казахи еще вели кочевой образ жизни, что осложняет точное определение этих данных.

    Возможно, Маншук родилась в период, когда ее семья, перезимовав в песках Бокейординского района, с наступлением весны перекочевала в сторону населённых пунктов Акоба и Камысты Жанибекского района.

    Также существует версия, что она появилась на свет в селе Жиеккум, а затем в раннем возрасте вместе с родителями переехала в Жанибекский район.

    Сама Маншук, заполняя анкету собственноручно, указала своим местом рождения Камыстинский сельсовет Жанибекского района и дату — 13 октября 1922 года.

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    Фото: Мемориальный музей им. М. Маметовой

    — Во-вторых, в последнее время стали говорить, что нужно поставить знак на той высоте, где Маншук беззаветно сражалась с врагами и погибла. Неизвестно, та ли это высота. Также есть сомнения в том, что в Невеле захоронены именно ее останки. Все это нужно тщательно изучить на месте, — говорит Максат Таж-Мурат.

    Теги:
    Маншук Маметова ЗКО 80-летие Победы Война История Казахстана
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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