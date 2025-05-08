Нужно продолжить изучение биографии Маншук Маметовой – житель ЗКО

Аксакал, которому скоро исполнится 86 лет, приходится довольно близким родствеником Маншук.

— Я происхожу от Калке из ветви Кашкыншы рода Шеркеш. У нас общие предки с Гапаром Рамазановым, автором книги «Наш Шолохов», который жил в селе Жанакала. Мой отец Камал и его отец родились от родных братьев. Гапар ага, когда был жив, говорил, что мы приходимся родственниками Маншук, приводил родословную, — говорит ветеран.

Фото: Мемориальный музей им. М. Маметовой

По его словам, еще в одной родословной указывается, что у него родство с Маншук (настоящее имя Мансия) в третьем колене, то есть, от Мамасеита. Люди помнят Мамасеита, как лекаря.

Как сообщил Жанбырбай Камалов, отец Маншук Женсигали и мать Тойылша жили в селе Жиеккум Бокейординского района.

Двоюродный брат Женсигали — Ахмет Маметов и его супруга Амина Сулейменкызы в раннем возрасте взявшие Маншук к себе на воспитание, увезли ее из села Жиеккум.

Фото: Мемориальный музей им. М. Маметовой

— В 1967 году в Орде прошел масштабный слет под названием «По пути отцовской славы». На слет приехала Амина апай. О том, что я родственник Маншук, знал Уали Мырзагалиев, работавший заведующим фермой в совхозе Орда. В то время я учился в сельскохозяйственном институте имени Н.Вавилова в городе Саратове. Было предложено позвать меня, но это не поддержали, и до меня извещение не дошло, — говорит аксакал.

Ветеран с сожалением отметил, что жизнь родного отца Маншук — Женсигали, и её матери Тойылши, а также история их потомков до сих пор полностью не изучена. По его мнению, необходимо тщательно выяснить происхождение героини.

Более того, даже в Указе о присвоении Маншук звания Героя Советского Союза её отчество было указано с ошибкой — Жиегаликызы.

Жанбырбай Камалов с грустью вспоминает, что остался без отца в возрасте трёх лет и мало что о нём знает. Его отец, Камал Саламатов, работал заведующим конефермой в колхозе имени Кирова Ординского района (ныне село Тайгара) и в 1942 году был призван в армию, после чего пропал без вести. В одном из его документов значилось, что он родился в 1900 году. Мать Айганым осталась вдовой в 28 лет с четырьмя детьми на руках. Она даже не получала пособие как вдова военнослужащего, погибшего на войне.

Фото: Мемориальный музей им. М. Маметовой

Старшие сестры Насипканым, Сулаганым, младшая Умсынганым умерли в раннем возрасте.

Аксакал рассказывает, что он разыскал свою родственницу Жанылсын Тырмышову, проживающую в селе Узынколь Жанибекского района, и выяснил, что Камал Саламатов погиб в крупном сражении на стыке Сталинградской (сейчас Волгоград) и Ростовской областей.

На российском сайте «Память народа» имя Камала Саламатова указано, как «Саломатов Камат», родившийся в 1903 году, пропавший без вести 28 августа 1942 года в Ростовской области.

Фото: Kazinform

— Война принесла немало горя. Наша Маншук апа героически погибла в возрасте всего 21 года. Даже детей не осталось. И я не знаю, где лежат останки моего отца, погибшего в кровавой битве. Я благодарен за то, что Маншук Маметовой гордятся и почитают все казахи, — говорит Жанбырбай Камалов.

О Герое Советского Союза Маншук Маметовой написано немало. Известно, что она пошла на фронт, с которого не вернулась, чтобы добиться реализации своего отца Ахмета Маметова, одного из просвещенных казахов, деятеля Западной Алаш орды, который был без вины осужден в сталинские времена.

Девушка-батыр не знала, что ее отец в 1938 году был признан «врагом народа» и расстрелян.

Маншук, как будто предчувствуя, что не вернется с войны, написала в одном из писем своей матери Амине: «Если я погибну, то за Родину, за моего отца и за Вас».

Фото: Мемориальный музей им. М. Маметовой

Алматинский писатель-эссеист, автор книги «Неизвестная война Маншук», ученый Максат Таж-Мурат считает необходимым продолжить исследование короткой, но полной трудностей жизни Маншук. По его словам, до сих пор существуют разные мнения о месте и времени её рождения. В те годы казахи еще вели кочевой образ жизни, что осложняет точное определение этих данных.

Возможно, Маншук родилась в период, когда ее семья, перезимовав в песках Бокейординского района, с наступлением весны перекочевала в сторону населённых пунктов Акоба и Камысты Жанибекского района.

Также существует версия, что она появилась на свет в селе Жиеккум, а затем в раннем возрасте вместе с родителями переехала в Жанибекский район.

Сама Маншук, заполняя анкету собственноручно, указала своим местом рождения Камыстинский сельсовет Жанибекского района и дату — 13 октября 1922 года.

Фото: Мемориальный музей им. М. Маметовой