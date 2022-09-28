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    20:07, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Нужно продолжать вакцинироваться от коронавируса - эпидемиолог

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила, что на сегодня в городе циркулирует не только вирус гриппа, но и коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наравне с циркуляцией вируса гриппа прогнозируется также продолжение циркуляции вируса коронавирусной инфекции. Поэтому продолжайте вакцинироваться от COVID-19, это необходимо», - сказала Асель Калыкова.

    По ее словам, прививаться одновременно от ковида и гриппа можно. Вакцины вводятся в разные части тела, то есть в левое и правое плечо.

    Асель Калыкова ранее сообщила, что в городе наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, с начала года зарегистрировано 5943 случая ОРВИ. Также она заметила, что количество закупленной вакцины «Гриппол Плюс» в текущем предэпидемическом сезоне составит 210 000 доз.


    Теги:
    Алматы Вакцинация Здравоохранение
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