Нужно принимать меры - Касым-Жомарт Токаев о разрыве в качестве образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для сокращения разрыва в качестве образования предстоит обеспечить сельские малокомплектные школы квалифицированными кадрами. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующая важная задача - сокращение разрыва меду городскими и сельскими школами. По данным PISA, в настоящее время разрыв составляет 1,5 года. Все дети независимо от места проживания или социального статуса должны иметь доступ к качественному образованию. Надо сказать, что в ряде государств подобного рода тенденция существует, то есть разрыв в образовании между городским и сельским населением», - сказал Глава государства в ходе третьего заседания Национального совета, проходящего в онлайн-формате.

«Здесь ситуацию нужно видеть абсолютно трезво, реалистично, но и драматизировать не стоит. Нужно принимать меры. Для сокращения разрыва предстоит обеспечить сельские малокомплектные школы квалифицированными педагогическими кадрами», - подчеркнул К. Токаев.