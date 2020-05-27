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Нужно принимать меры - Касым-Жомарт Токаев о разрыве в качестве образования

27 Мая 2020 12:28
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Нужно принимать меры - Касым-Жомарт Токаев о разрыве в качестве образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для сокращения разрыва в качестве образования предстоит обеспечить сельские малокомплектные школы квалифицированными кадрами. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующая важная задача - сокращение разрыва меду городскими и сельскими школами. По данным PISA, в настоящее время разрыв составляет 1,5 года. Все дети независимо от места проживания или социального статуса должны иметь доступ к качественному образованию. Надо сказать, что в ряде государств подобного рода тенденция существует, то есть разрыв в образовании между городским и сельским населением», - сказал Глава государства в ходе третьего заседания Национального совета, проходящего в онлайн-формате.

«Здесь ситуацию нужно видеть абсолютно трезво, реалистично, но и драматизировать не стоит. Нужно принимать меры. Для сокращения разрыва предстоит обеспечить сельские малокомплектные школы квалифицированными педагогическими кадрами», - подчеркнул К. Токаев.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Образование,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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