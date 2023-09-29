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    20:13, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нужно прекращать взаимные обвинения – Президент Казахстана

    Президент Казахстана
    Кадр из видео

    В ходе официального визита в Берлин Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели брифинг для прессы, где Президент Казахстана призвал  страны вести деловые мирные переговоры, передает МИА «Казинформ».

    - Наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры, чтобы найти приемлемые для обеих сторон основы мирных переговоров, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент также ответил на вопросы о взаимоотношениях Казахстана с Россией, отношении к конфликту вокруг Украины и соблюдении санкций.

    Как сообщалось ранее, в рамках визита Глава государства проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

    Программа официального визита также предусматривает выступление Президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

    Теги:
    Президент Казахстана
    Автор
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