Нужно прекращать взаимные обвинения – Президент Казахстана

В ходе официального визита в Берлин Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели брифинг для прессы, где Президент Казахстана призвал страны вести деловые мирные переговоры, передает МИА «Казинформ».

- Наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры, чтобы найти приемлемые для обеих сторон основы мирных переговоров, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также ответил на вопросы о взаимоотношениях Казахстана с Россией, отношении к конфликту вокруг Украины и соблюдении санкций.

Как сообщалось ранее, в рамках визита Глава государства проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Программа официального визита также предусматривает выступление Президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.