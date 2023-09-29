Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц провели брифинг для прессы
Глава нашего государства высказал признательность Олафу Шольцу за приглашение посетить Берлин и оказанный теплый прием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
– Германия – стратегический партнер Казахстана в Европейском Союзе, особенно с точки зрения торгово-экономических и инвестиционных связей. Поэтому мы придаем исключительное значение укреплению двустороннего сотрудничества. Сегодня мы обсудили с г-ном Канцлером широкий круг вопросов, особое внимание уделив дальнейшему развитию связей между Казахстаном и Германией, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что прошедшие переговоры вновь подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее углубление казахско-германских отношений.
– Мы констатировали, что в нынешних условиях Казахстан и Германия должны максимально прагматично подойти к реализации новых инвестиционных проектов для обеспечения устойчивого развития наших государств. Для этого у нас имеются политическая воля и огромный экономический потенциал. Важной частью переговоров стало обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества. Мы отметили положительную динамику двусторонней торговли, договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров, – сообщил Глава государства.
По его словам, обстоятельно были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в таких перспективных отраслях, как нефтегазохимия, металлургия, транспорт и логистика.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил договоренности, достигнутые казахстанской стороной с ведущими европейскими компаниями
– Я приветствую подписание накануне сегодняшней встречи важных коммерческих соглашений с такими ключевыми партнерами, как Siemens, Deutsche Bahn, Siemens Energy, Linde и др. Эти документы призваны придать серьезный импульс дальнейшему укреплению экономических связей между нашими государствами, - подчеркнул Глава государства.
Одним из приоритетов в выступлении было названо развитие кооперации в энергетической сфере.
– Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям с начала этого года Казахстан через магистральный нефтепровод «Дружба» отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти. По просьбе германских друзей мною подтверждена готовность нашей страны увеличить объемы поставок и придать им долгосрочный характер, – сказал лидер Казахстана.
В выступлении были обозначены новые возможности для расширения взаимодействия двух стран.
– Сочетание конкурентных преимуществ Казахстана и Германии по формуле «сырье, промышленность и технологии» позволяет рассчитывать на значительный синергетический эффект для обеих сторон. Я предложил Канцлеру создать Консорциум по реализации совместных сырьевых проектов. В свою очередь мы заинтересованы в трансферте передовых немецких технологий и научных достижений по развитию возобновляемых источников энергии, особенно «зеленого» водорода, – предложил Президент.