Нужно постепенно избавляться от водозатратных производств - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поддержал резервиста Зульфию Сулейменову, которая призвала обратить особое внимание на необходимость экономии водных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, вопросы экологии, данная проблематика в целом занимает очень важное место и в нашей стране, и в международном масштабе. ООН занимается данной проблематикой, так же как и ее специализированные учреждения. Что касается Казахстана, то мы, к сожалению, являемся вододефицитной страной», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентским кадровым резервом.

По словам Главы государства, этой проблематикой нужно заниматься очень серьезно.

«Эти задачи сейчас поставлены перед специальным ведомством – Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, а также перед Правительством в целом. Я поддерживаю Ваше предложение, которое касается двойного подхода к решению этой проблемы. С одной стороны, нам нужно внедрить новые подходы, новые технологии к экономии воды – действительно, нужно постепенно избавляться от производств, которые требуют очень большого водообеспечения. С другой стороны, Вы правильно говорите о том, что нужно ставить вопросы рационального использования трансграничных рек с сопредельными государствами, что мы делаем, но упрощать проблему нельзя», - отметил Президент.

«Это очень сложная проблематика, она связана с желанием государств использовать больше воды в своих интересах. Особенно тех государств, которые активно занимаются индустриализацией. К сожалению, география распорядилась таким образом, что все трансграничные реки протекают в направлении Казахстана. То есть верховья рек находятся в сопредельных государствах, низовья – у нас. Поэтому мы должны исходить из географии и вести соответствующие переговоры», - заключил Глава государства.