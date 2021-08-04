Нужно перевести товарные биржи из малого предпринимательства в среднее – Эрик Танаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок с биржевой торговлей, и, в первую очередь, в сфере нефтепродуктов, электроэнергии, угля. В других своих выступлениях Глава государства также обращал внимание на необходимость развития биржевой торговли, обеспечения прозрачности работы бирж, приведения ее в соответствие с международными стандартами.О биржевой торговле и ее пользе для социально-экономического развития страны в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал президент одной из крупнейших товарных бирж Казахстана Эрик Танаев.

– Эрик Маратович, в чем преимущества биржевой торговли в сферах, о которых часто говорит Глава государства – нефтепродукты, электроэнергия, уголь?

– Биржа – это, прежде всего, организованная торговля. Торговля электронная, с применением средств связи и высокотехнологичного программного обеспечения. Торги проводятся в четко определенное время, в определенном месте, с целью максимальной концентрации участников того или иного рынка. Участниками торговли являются покупатели и продавцы товаров. Торговля, как правило, проводится в анонимном режиме и, тем самым, уравнивает всех участников рынка, исключая сговор, а цена устанавливается путем равновесия спроса и предложений. Посредством биржевой площадки предприниматели имеют прямой беспрепятственный доступ к ключевым мощностям – биржевым товарам, исключая посредников. К примеру, с введением биржевой торговли углем на нашей бирже с мая 2021 года, региональные реализаторы получили возможность приобретать уголь по цене производителя. При этом, нет необходимости вести поиск, обговаривать условия оплаты и поставки. Все условия изначально известны и установлены спецификацией биржевого товара. Достаточно лишь подать приказ на покупку/продажу с указанием объема и цены. При этом, по результатам торгов, формируется ценовой индикатор, который позволяет ориентироваться участникам рынка, и тем самым планировать свою деятельность. Биржевые ценовые индикаторы, сформированные в результате торгов с участием большого числа покупателей и продавцов, отражают текущую ценовую ситуацию на товарном рынке. В этой связи для успешной биржевой торговли очень важно создание условий по максимальному привлечению участников, с целью заключения большого количества сделок. При этом очень важно соблюдать законы рынка и не создавать условия ограничения спроса/предложений, которые могут привести к ценовым перекосам.

– Как обеспечивается прозрачность в деятельности участников торгов, о чем также напоминал Президент?

– Основное условие прозрачности - это возможности торговой системы, которая должна позволять всем участникам торгов в режиме реального времени принимать участие и следить за ходом торгов – процессом выставления заявок на покупку/продажу товара. Выставляемые участником заявки (приказы) на покупку/продажу должны моментально исполняться и заноситься в реестр, с точностью до тысячной секунды, а информация о выставленных заявках должна быть доступна всем без исключения, одновременно. Тем самым, участники получают возможность участвовать в аукционе здесь и сейчас непрерывно, изменяя свои выставляемые заявки, повышая или понижая цену, в зависимости от текущего баланса спроса и предложений. В таком режиме торгов работают все ведущие биржи мира, будь то товарные, фондовые или валютные биржи. Только после совпадения заявок на покупку и продажу по цене заключается сделка, а участники уже раскрываются в отчете о биржевой сделке. При этом гарантией исполнения сделок выступает специально созданный клиринговый центр биржи, который принимает и хранит гарантийное обеспечение, вносимое участниками до начала торгов. Без внесения обеспечения торговая система не позволит выставить заявку на покупку/продажу товара. В случае отказа от исполнения сделки данное обеспечение перечисляется пострадавшей стороне. В этой связи на высоковолатильных рынках размер гарантийного обеспечения намного выше и может достигать 100%.

– Насколько развита биржевая торговля в других постсоветских странах, по сравнению с Казахстаном?

– Безусловно, уровень развития товарных бирж напрямую зависит от размера экономики той или иной страны и объемов оборота биржевых товаров. На территории постсоветского пространства активное развитие биржевая торговля получила, в первую очередь, в Российской федерации, где государством было принято решение рынок нефти, газа и нефтепродуктов частично направить через товарные биржи, тем самым получив ценовые индикаторы на основные экспортные товары и энергоносители. В Республике Беларусь и в Узбекистане пошли путем создания квазигосударственных биржевых структур. В Беларуси практически весь экспорт стремятся реализовывать только через товарную биржу. В Узбекистане основной упор делают на проведение закупок государственного и квазигосударственного сектора. В Украине широко применяется биржевая торговля на рынке энергоносителей. То есть каждая страна внедряет и развивает биржевую торговлю именно в тех направлениях, где необходимо достижение прозрачности торгов, либо эффективности использования государственных средств. Конечно, стоит обратить большое внимание на то, что развитый биржевой рынок, в свою очередь, способствует повышению инвестиционного потенциала секторов экономики, да и страны в целом, так как позволяет долгосрочно планировать инициируемые инвестиционные проекты.

– Какие есть предложения у бизнеса в части развития биржевой торговли на законодательном уровне?

– В первую очередь необходимо ужесточить меры по соблюдению товарными биржами текущего законодательства Казахстана. Многие недобросовестные участники, к сожалению, либо вообще не соблюдают правила торгов и требования к торговой системе, либо соблюдают частично. Зачастую торги носят формальный характер, а сделки заключаются уже по предварительной договоренности. При этом, уполномоченные государственные органы лишены возможности реагировать в связи с введенным мораторием на осуществление проверок. Одно из наших предложений – это перевести сферу деятельности товарных бирж из категории малого предпринимательства в среднее. Принимаемые меры, уверен, приведут к закрытию большинства бирж и повысят доверие как к самой биржевой торговле, так и к сделкам, совершаемым на товарных биржах Казахстана.

Что касается развития товарных рынков – необходимо изучить возможности развития тех товарных рынков, где имеются максимально сложные условия доступа, а объемы купли/продажи существенны. В первую очередь, это рынок электроэнергии, нефти, металлов и других сырьевых товаров. Даже направив определенную часть через товарные биржи, мы сможем сформировать ценовые индикаторы, а прозрачная биржевая торговля позволит рынку понять реальную цену на тот или иной товар и исключить существующие различия в заключаемых сделках. При этом, либерализация доступа к ключевым мощностям позволит увеличить количество участников и повысить конкуренцию. А конкуренция, как мы знаем, это двигатель прогресса.

Кроме того, стоит обратить внимание на сферу государственных закупок. Постоянно вводимые нормы с целью нивелирования коррупционных составляющих не позволяют достигнуть желаемых результатов. А объемы закупок из одного источника из года в год только растут. Опыт нашей биржи в проведении корпоративных закупок позволил сэкономить миллиарды тенге нашим клиентам, а коррупционная составляющая сведена к нулю, так как институт использования брокеров и анонимных торгов исключает возможности влияния на участие представителей заказчиков и поставщиков. При этом, биржа позволяет получать необходимые аналитические материалы по ценам и объемам тех или иных товаров.

Сейчас государством ведутся активные действия по развитию биржевой торговли на рынке угля, нефтепродуктов. На подходе рынок цемента, зерновых, квот на выбросы парниковых газов. При этом, во всех принимаемых нормативных документах имеются ограничения и специфичные требования к участникам. Да, действительно, на первом этапе данные меры необходимы для запуска рынка. Однако, в последующем необходимо прийти к пониманию, что любые ограничения негативно влияют на рыночные условия и основную цель биржевой торговли – концентрацию максимального круга покупателей/продавцов.

Также хотелось бы отметить ограничения, предусмотренные законодательством по видам биржевых торгов. Уже сейчас мы понимаем, что существующие 2 вида аукциона не достаточны для покрытия всех потребностей участников рынка. Особенно это касается случаев, когда со стороны покупателя или продавца только один участник, и режим двойного встречного анонимного аукциона не применим, так как он работает только с одной стороны. Для таких случаев в мире, да и у нас, на фондовой бирже используются иные различные методы торгов. Надеемся, с планируемыми изменениями законодательства эти пожелания будут учтены.

– Спасибо за беседу.