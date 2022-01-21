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Нужно пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса – Президент

21 Января 2022 13:05
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Нужно пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к Правительству с предложением пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Президента РК, нарастает недоверие между государством и малым и средним бизнесом, особенно в условиях ужесточения карантинных мер из-за COVID-19.

«Кстати, мы договорились, что, судя по всему, COVID в форме «омикрона» становится всеобщим явлением, и похоже на то, что большинство людей, во всяком случае, очень многие, будут вынуждены переболеть «омикроном». Но в этих условиях жесткие карантинные меры в отношении МСБ, особенно в сфере услуг - насколько они рациональны, насколько они практичны? Я обращаюсь к Правительству – пересмотрите все это. Ну зачем нам в этих условиях душить МСБ и практически создавать неравные условия в экономике?» - сказал Глава государства на встрече с крупнейшими бизнесменами Казахстана.

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#Президент Казахстана   #Бизнес   #Коронавирус в РК   #Омикрон  
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Автор:

Анеля Касымова

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