Нужно пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к Правительству с предложением пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Президента РК, нарастает недоверие между государством и малым и средним бизнесом, особенно в условиях ужесточения карантинных мер из-за COVID-19.

«Кстати, мы договорились, что, судя по всему, COVID в форме «омикрона» становится всеобщим явлением, и похоже на то, что большинство людей, во всяком случае, очень многие, будут вынуждены переболеть «омикроном». Но в этих условиях жесткие карантинные меры в отношении МСБ, особенно в сфере услуг - насколько они рациональны, насколько они практичны? Я обращаюсь к Правительству – пересмотрите все это. Ну зачем нам в этих условиях душить МСБ и практически создавать неравные условия в экономике?» - сказал Глава государства на встрече с крупнейшими бизнесменами Казахстана.