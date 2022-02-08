Нужно оживить настоящий алматинский дух - Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время расширенного заседания Правительства Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил вопросы развития города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Перед вами стоят очень большие, сложные задачи. Алматы – для нас особый город, нужно обратить серьезнейшее внимание на решение социальных вопросов в целом, нужно оживить настоящий алматинский дух и, конечно же, вернуть хорошее настроение жителям», - сказал во время расширенного заседания Правительства Глава государства.
Также Президент отметил, что он планирует посетить Алматы в марте.
«Конкретные вопросы мы будем обсуждать в ходе предстоящей поездки в Алматы в начале марта. Там действительно есть проблемы – ими занимался Бакытжан Сагинтаев, где-то успел продвинуться вперед, где-то по разным причинам не успел, не решил. Как бы то ни было, направление взято правильно - нужно двигаться именно в этом направлении. Я думаю, что вам предстоит тесно работать с общественностью Алматы. Еще раз повторяю, что мы должны конфликтные вопросы обсудить в рабочей поездке», - прокомментировал Глава государства.
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