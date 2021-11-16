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Нужно открывать детские комнаты в крупных компаниях – Президент РК

16 Ноября 2021 17:04
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Нужно открывать детские комнаты в крупных компаниях – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил меры по облегчению условий труда для одиноких родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В развитых странах все чаще крупные компании открывают в своих офисах детские комнаты. Подобная практика должна стать нормой и у нас. Для этого нужно внедрять эффективные механизмы регулирования режима труда, учитывающие интересы данной категории работников. При этом, важно обеспечить бесперебойность трудовых процессов и соответствующую производительность», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

Ранее Президент поручил предусмотреть право одиноких родителей на удаленный формат работы.

«Для них необходимо создавать особые условия труда. Следует на законодательном уровне предусмотреть право одиноких родителей на удаленный формат работы и сокращённый режим занятости. В развитых старинах все чаще крупные компании открывают в своих офисах детские комнаты. Подобная практика должна стать нормой и у нас. Для этого нужно внедрять эффективные механизмы регулирования режима труда, учитывающие интересы данной категории работника. При этом, важно обеспечить бесперебойность трудовых процессов и соответствующую производительность», - отметил Глава государства.


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#Президент Казахстана   #Общество   #Нацсовет  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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