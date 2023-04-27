Нужно организовать гастроли этнических театров на лучших сценах Казахстана и мира – Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев отметил особое значение творческих коллективов и СМИ в продвижении идеи единства народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства считает необходимым организовать гастроли этнических театров и их народных коллективов во всех регионах, на лучших сценах Казахстана, а также за рубежом.

«Этнокультурное многообразие Казахстана должно находить свое отражение в художественных фильмах, телевизионных сериалах, театральных постановках. Отдельное внимание нужно уделить поддержке СМИ, издаваемых на языках различных этносов Казахстана. Они должны всесторонне продвигать ценности единства и взаимопонимания, фокусироваться на общенациональной повестке», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время ХХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

В Астане проходит ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Тема сессии – «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие».

В первый день мероприятия, которое началось вчера, состоялась панельная дискуссия с участием делегатов сессии. В рамках сессии представители Ассамблеи народа Казахстана установили нарядную юрту, которая символизирует единство народа страны.