Нужно ли запрещать детям гаджеты, и кто отвечает за безопасность в сети

Кто должен регулировать использование соцсетей, и нужны ли они детям до 14 лет?

По мнению Ксении Костенко, в первую очередь, именно семья должна регулировать, сколько времени ребенок проводит в соцсетях и каким контентом пользуется.

— До трех лет соцсети ребенку вообще не нужны, потому что в этом возрасте он должен играть, общаться, получать двигательный и сенсомоторный опыт, развивать базовые навыки и познавать мир. С трех до пяти лет соцсети также не нужны, но под контролем родителей ребенок может смотреть познавательный контент, например, обучающие видео или мультфильмы. Важно потом обсудить с ним просмотренное, понять, что он усвоил, — уверена нейропсихолог.

Она добавила, что в возрасте от пяти до семи лет детям также не требуется создание личных аккаунтов.

— Если отвечать на вопрос в целом, до 14 лет я бы вообще не разрешала детям создавать себе аккаунты. Потому что в этом возрасте они не всегда понимают, где реальная жизнь, а где виртуальная. Все, что они видят в соцсетях, они часто проецируют на себя, — отметила Ксения Костенко.

Она уточнила, что самооценка ребенка начинает зависеть от реакции в сети.

Эксперт ЮНИСЕФ Азамат Жаманчинов добавил, что существуют социальные сети, которые уже регулируются: в них действуют правила, ограничения по возрасту, возможность жаловаться на нежелательный контент. Если полностью запретить доступ, есть риск, что дети просто перейдут на нерегулируемые платформы. Он подчеркнул, что в таком случае ситуация может стать еще опаснее. На нерегулируемых платформах не будет ни возрастных ограничений, ни механизмов жалоб, ни модерации контента.

Ксения Костенко добавила, что дети все чаще ищут ответы в Интернете, забывая о других источниках информации. По ее словам, у детей все реже формируется навык самостоятельного поиска ответа: подумать, спросить у родителей или обратиться к книге.

— Дети могут находить ответы на свои вопросы в книгах. Почему мы забыли о таком важном ресурсе? Открыл, прочитал, сделал выводы. Сейчас мы, наоборот, упрощаем им жизнь, давая быстрые ответы. В результате меняется критическое мышление, — считает она.

Кадр из подкаста Bizdin Orta

Почему важно выстраивать доверительные отношения с ребенком?

Ребенок должен расти в понимающей и вовлеченной семье, считает Ксения Костенко. Важную роль в развитии ребенка играет участие обоих родителей. По ее словам, многие такие современные проблемы, как задержки развития, буллинг, подростковые трудности, связаны с тем, что семья не вовлечена в жизнь ребенка.

— Раньше существовали семейные ритуалы: общий ужин, разговоры о прошедшем дне. Сейчас этого почти нет. Родители заняты работой, устают, у них не хватает времени. В итоге дети остаются как будто сами по себе, — пояснила Ксения Костенко.

Она добавила, что именно поэтому выступает за ограничение доступа к соцсетям до подросткового возраста. Если бы дети не заходили в соцсети, они, по сути, не сталкивались бы с кибербуллингом, считает нейропсихолог.

По ее словам, с буллингом чаще сталкиваются дети, которых не слышат дома и которые не чувствуют поддержки.

— Часто родители приходят домой и сами сидят в гаджетах. Ребенок хочет поделиться, рассказать, как прошел день, а в ответ слышит: «да-да», и взрослые продолжают листать телефон. Сейчас это, к сожалению, типичная ситуация. И дети, которые сталкиваются с буллингом, уже на ранних этапах оказываются без поддержки, — отметила она.

При этом, если ребенок уже столкнулся с травлей, важно работать не только с ним, но и с семьей.

— Важно, чтобы в следующий раз родители могли поддержать ребенка, помочь ему справиться с ситуацией, направить и защитить, — заключила нейропсихолог.

Что должно измениться в сфере защиты детей в интернете?

По мнению Азамата Жаманчинова, необходимо выстраивать комплексную и межсекторальную политику в сфере защиты детей в интернете.

— Речь идет не только о просветительской работе или отдельных лекциях. Это должен быть системный подход с участием всех сторон: школ — на уровне обучения навыкам, родителей — на уровне выстраивания коммуникации с ребенком и формирования доверительных отношений, чтобы дети могли рассказывать о негативном опыте в интернете, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что важно создавать безопасные каналы, через которые ребенок сможет сообщить о нежелательных ситуациях в сети и получить помощь, а не наказание.

— Это сложный, но необходимый процесс. Если говорить образно: опасно ли детям находиться на улице? Да. Но мы создаем правила дорожного движения, светофоры, регулируем поведение законом и обучаем детей, как себя вести. То же самое должно работать и в интернете: через участие родителей, школ, государства и самих онлайн-платформ, — привел аналогию он.

Азамат Жаманчинов добавил, что в сфере соцсетей важно развивать подход Safety by Design — когда механизмы безопасности изначально встроены в платформы.

— Это, например, инструменты для жалоб на нежелательный контент, ограничения на общение с незнакомыми взрослыми, контроль уведомлений, в том числе в ночное время. Такие меры должны обеспечиваться ИКТ-сектором (информационно-коммуникационные технологии) и онлайн-платформами, — перечислил эксперт.

Он подчеркнул, что эффективная защита детей возможна только при сочетании всех элементов: цифровых инструментов безопасности, обучения самих детей, вовлеченных родителей, доступных служб помощи и общей государственной политики.