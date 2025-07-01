Нужно ли выполнять требования поврежденных дорожных знаков в Казахстане

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда дорожный знак выцвел, покосился или и вовсе выглядит не так, как должен. Кто-то проезжает мимо, не задумываясь, а кто-то начинает гадать — обязателен ли к исполнению знак, если он плохо виден, поврежден или установлен с нарушениями?

Начать стоит с того, что, согласно правилам дорожного движения, все участники обязаны выполнять требования сигналов светофоров и регулировщиков, дорожных знаков, разметки, а также распоряжения сотрудников полиции. В МВД подчеркивают, что все установленные знаки подлежат обязательному исполнению, даже при незначительных отклонениях от стандартов.

— В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 Правил дорожного движения, утвержденных приказом министра внутренних дел от 30 июня 2023 года №534, дорожные знаки, установленные согласно схемам организации дорожного движения, подлежат исполнению независимо от повреждений или длительности срока эксплуатации, — сообщили в ведомстве.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

На дорогах нередко можно увидеть знаки со следами выстрелов, залитые краской или погнутые. Однако, вопреки ожиданиям тех, кто это с ними сотворил, такие действия не отменяют их юридической силы. Знак обязателен к соблюдению, пока он остается различимым и читаемым. Только когда символы полностью исчезают, знак утрачивает свою силу. Следует помнить, что умышленное повреждение дорожного знака может квалифицироваться как мелкое хулиганство или порча имущества. В зависимости от последствий, за такие действия может наступить административная или уголовная ответственность.

Далеко не каждый дефект делает знак недействительным. Закон различает незначительные отклонения, не мешающие восприятию, и серьезные нарушения, при которых знак становится нечитаемым или вводит в заблуждение. В первом случае ответственность водителя сохраняется. Во втором — ситуацию необходимо доказывать индивидуально.

Аналогичный подход применяется и в случае с некорректной установкой. Например, если знак закрыт ветками деревьев или полностью перекрыт другим автомобилем, водитель может попытаться оспорить штраф — при наличии видеозаписи или иных доказательств.

В пресс-службе МВД подчеркивают, что дорожные знаки должны соответствовать установленным стандартам. В случае обнаружения знаков, не соответствующих нормативам, гражданам рекомендуется сообщать об этом в полицию или местные исполнительные органы. Согласно статье 631 Кодекса об административных правонарушениях, за состояние дорожных знаков несут ответственность соответствующие организации, а виновные должностные лица могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Помимо знаков, вопросы у водителей часто возникают и по поводу дорожной разметки – ее соблюдать необходимо, пока она различима. Также согласно ГОСТу, разметка не должна противоречить установленным знакам. Если противоречие все же имеет место, приоритет сохраняется за знаками. В ПДД четко указан порядок: сначала сигналы регулировщика, затем — светофора, затем дорожные знаки, и только после этого — разметка.

Разметка обладает самым низким приоритетом, поскольку выполняет вспомогательную функцию. Ее задача — уточнять или дополнять требования знаков и светофоров, а не заменять их. Кроме того, она может быть временно стерта, засыпана снегом или загрязнена, из-за чего становится ненадежным ориентиром.

Подытоживая, ответим еще раз: нужно ли подчиняться поврежденным знакам и потертой разметке — однозначно да. Даже если вы не знаете, какой именно знак был установлен на дороге, по его форме, другим знакам на дороге и контексту водитель может определить примерно, чего стоит опасаться. Всегда безопаснее сбросить скорость, уступить дорогу или остановиться. Скорее всего, позже вы докажите свою правоту в суде, но на это уйдут гораздо больше времени и нервов, чем на соблюдение требований одного дорожного знака.

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