РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:53, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Нужно ли вакцинировать детей и подростков от КВИ - ответ доктора

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нужно ли вакцинировать детей и подростков от коронавируса в Казахстане пояснила доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Равиля Егембердиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга в РСК Алматы у спикера спросили про кампанию по иммунизации подростков в возрасте от 12 до 15 лет в США. А фирма Pfizer планирует запросить разрешение на экстренное использование своей вакцины для детей в возрасте от 2 до 11 лет уже в сентябре. Журналисты поинтересовались, насколько оправдана вакцинация от коронавируса детей и подростков.

    «Прививать детей и подростков обязательно надо. Появляется все больше данных о заболеваемости КВИ детского контингента, и среди них регистрируются тяжелые случаи. По мнению ученых из России, все три вакцины против COVID-19 будут использоваться в педиатрии, однако детская доза должна отличаться от взрослой. Я думаю, мы тоже подойдем к этому этапу, когда будем рекомендовать делать вакцину детям», - отметила она.

    Профессор также призвала жителей города носить маски, тщательно мыть руки, соблюдать дистанцию, при проявлении первых признаков болезни сразу обращаться к участковому врачу.

    «На сегодня эффективным методом являются вот эти меры профилактики и, конечно, огромная роль отведена вакцинации, на которую мы возлагаем большую надежду», - добавила она.

    Напомним, что французское правительство объявило, что с 15 июня дети в возрасте от 12 до 18 лет смогут получить вакцину от коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:34
    Назначен новый начальник ДП Акмолинской области
    Сегодня, 13:19
    Владельцев информсистем проверят казахстанские службы на утечку персональных данных
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!