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Нужно ли проходить ПЦР-исследование для сдачи ЕНТ

15 Июня 2020 18:06
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Нужно ли проходить ПЦР-исследование для сдачи ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Справки о прохождении ПЦР-исследования на коронавирус требовать от выпускников не будут. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Было отмечено, что абитуриентам необходимо прийти в своих масках, после им выдадут новые в пунктах проведения ЕНТ. Перчатки надевать нет необходимости.

«На всех этажах, в аудиториях будут санитайзеры, ребята смогут руки обработать и исключить перенос инфекции на руках. Откроем абсолютно все аудитории, чтобы ребята максимально не контактировали с поверхностями», - пояснил Дидар Смагулов.

Ранее он сообщил, почему в министерстве образования и науки отказались от проведения ЕНТ на стадионах.

«Вопрос проведения ЕНТ на стадионах мы рассматривали. Однако в результате изучения выяснили, что в случае проведения ЕНТ на стадионе в один день собиралось бы 500-600 человек, а в маленькой аудитории мы будем собирать по 25-15 человек»,- сказал Дидар Смагулов, отвечая на вопросы в ходе брифинга в СЦК.


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#Образование  
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Автор:

Серик Сабеков

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