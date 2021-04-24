Нужно ли предоставлять право собственности на земли сельхозназначения – мнение экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 5-м заседании комиссии по земельной реформе директор юридической компании «Bazarbek&Partners» Бакытжан Базарбек, а также депутат Мажилиса Айдос Сарым поделились мнением касательно предоставления права собственности на земли сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос волнует не одного человека, а целый народ, страну, все общество. Конечно, ошибочно мнение о том, что только одна земельная комиссия может решить эту проблему. Ведь, эту проблему должна решать вся страна, все общество. Хотя, скажу свое личное мнение. На 1-м и 2-м заседании комиссии по земельной реформе я говорил о необходимости временного приостановления предоставления права собственности на земли сельскохозяйственного назначения. Потому что общество, народ не готовы к этому. Кроме того, у нас есть актуальные вопросы, связанные с сельскохозяйственными угодьями. Итак – условный земельный пай. Сколько тысяч земель под видом земельных паев уходит в частные руки. Если снять мораторий, то это означает, что предприятия, получившие право землепользования, связанное с земельными паями, могут перевести эти земли в частную собственность. В результате многие тысячи простых сельских жителей лишатся земельных паев», - сказал директор юридической компании «Bazarbek&Partners» Бакытжан Базарбек.

Поэтому, по его словам, необходимо создать реестр владельцев условных земельных паев и вести учет всех этих земель.

«Мое предложение – пункт 1 статьи 24 Земельного кодекса, то есть мораторий в отношении граждан РК и юридических лиц на право частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения продлить еще на пять либо на семь лет. Давайте, вернемся к этому вопросу по прошествии этого времени», - отметил юрист.

А депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым подчеркнул, что решить вопрос с землей непросто.

«Я бы не поверил человеку, который сказал бы мне, что знает простой способ решения земельного вопроса, назвал бы его мошенником. Мы видим, что решения нет. Прошло пять совещаний, на которых рассматривались, озвучивалось множество вопросов. Меня радует, что касательно земельного вопроса во многих аспектах есть консенсус. Понятно, хотим, чтобы земля была правильно освоена, чтобы народ развивался и процветал. Все мы убеждены – земля должна контролироваться государством. Когда мы говорим, что собственник земли – это государство – мы убеждены, что государство должно решать такие вопросы с большой тщательностью и созданием необходимых структур. Необходимо внести немало изменений в Земельный кодекс», - считает депутат.