Нужно ли беременным вакцинироваться от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акушер-гинеколог городской поликлиники №36 Алматы Карлыгаш Несипбаева рассказала, почему беременным важно вакцинироваться от коронавируса и что делать при высокой температуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Почему важно вакцинировать от COVID-19 беременных?

- За прошедшие два года мы увидели, что среди заболевших COVID-19 много беременных. Если при первых штаммах вируса - «уханьском», «британском» беременные не очень тяжело болели, хотя среди них были случаи смерти, мертворождения и преждевременные роды, то сегодня вирус так приспосабливается, что больше поражает беременных. Течение довольно тяжелое. Также пневмония протекает тяжело. Это приводит к росту смертности среди беременных, к тяжелым осложнениям. Во время беременности есть такие изменения как повышение свертываемости крови, понижения иммунной защиты, затруднения движения. Сегодня многие страны мира вакцинируют беременных после 12-16 недель включительно и детей

- Сколько дней человек болеет коронавирусом?

- В случае неосложненного течения заболевание может длится до 14 дней, при осложнениях - до 8 недель. После того, как человек переболел «уханьским вирусом», в организме остаются антитела, которые, по разным данным, сохраняются от 6 до 9 месяцев. Это особые белки, главная задача которых – обезвреживать вирусную инфекцию. Они бывают двух типов: IgM – обнаруживаются у тех, кто находится в острой фазе заболевания, IgG – остаются у переболевших.

- Почему происходит повторное заражение?

- Антитела к COVID-19 не вечные, после их исчезновения человек снова может заболеть. Повторному заражению способствуют появление новых штаммов, беспечное отношение переболевших к собственной безопасности, слабо выраженный иммунный ответ при первичном заражении, недостаточное количество IgG-антител после выздоровления.

- Сейчас также много случаев гриппа и простуды среди детей и взрослых. Как их отличить от коронавируса? И как избежать всех этих заболеваний?

- Основным отличием коронавируса от гриппа и ОРВИ является инкубационный период (время от инфицирования до проявления первых признаков). Респираторные вирусы и грипп дают о себе знать уже на 1–4 сутки. В среднем их инкубационный период составляет 2–3 дня. Коронавирус размножается в организме больше времени. Его инкубационный период может достигать до 14 дней. Выраженные симптомы у большинства пациентов заметны уже на 5 день, но могут появиться значительно позже.

- Необходимо ли вызывать скорую при высокой температуре? Помогает ли самолечение?

- Самолечение ни в коем случае нельзя заниматься, так как препараты могут дать аллергическую реакцию. Если повышенная температура, то ее надо сбить и вызвать бригаду скорой помощи, чтобы в дальнейшем специалисты осмотрев, назначили лечение. При ОРВИ слабость не всегда отмечается, обычно сопровождается сухим изнурительным кашлем, повышением температуры, при коронавирусе признаки ринита наблюдаются редко: головная боль при COVID-19 присутствует иногда. Горло человека при коронавирусе и гриппе болит не сильно, а с диареей больные гриппом и ковидом сталкиваются не всегда.

- Стоит ли ревакцинироваться?

- Да, обязательно нужно ревакцинироваться из-за выявления новых штаммов.

- Спасибо за интервью!