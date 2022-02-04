Нужно изменить отношение населения к сотрудникам правоохранительных органов - ветеран полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Серик Исаев многие годы проработал в органах внутренних дел. В свое время был криминалистом, а сегодня на заслуженном отдыхе. Ветеран полиции поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» мнением касательно массовых беспорядков, произошедших в стране в дни трагического января.

Серик Магзумович прибыл в органы внутренних дел в 1979 году. Сначала работал лаборантом, затем поднимался по служебной лестнице - начиная от милиционера до директора криминального департамента. До 1997 года работал в Алматы, затем по службе переехал в новую столицу. С 2010 года он на заслуженном отдыхе.

«Мирные митинги проходят во всех странах. Есть свои правила в их проведении. Что касается нашей ситуации, то всё началось с мирного шествия, которое переросло в массовые беспорядки. Это неправильно. Мы видим, чем заканчиваются революции различного уровня, происходящие в странах ближнего и дальнего зарубежья. Хулиганство и массовые беспорядки не приносят стране ничего хорошего. Наоборот, развитие страны откатывается на 20-25 лет назад. Можно сказать, что мы ограбили сами себя. Потому что все, что было разрушено, нужно восстанавливать. Для этого выделяются средства из государственного бюджета. А государственный бюджет - это казна народа. Более того, некоторые хулиганы не признают того, что сделали», - сказал Серик Исаев.

По его словам, необходимо чаще организовывать идеологическую работу среди подрастающего поколения.

«Конечно, у любого гражданина есть право требовать по закону. Но не стоит впадать в крайности. Судя по всему, большинство выходцев «на поле» - молодые граждане. Поэтому надо активизировать разъяснительную работу среди молодежи», - сказал он.

Также ветеран полиции прокомментировал действия органов внутренних дел во время массовых беспорядков.

«Государство может применить силу в определенной ситуации. Это, порой, нужно скорее для безопасности самого населения. Я думаю, что массовые беспорядки можно было бы предотвратить. Но это не получилось. Хулиганы не побоялись государства и власти. У власти есть все полномочия, чтобы противостоять. Наши, напротив, были кроткими. Что касается ситуации в регионах. Местные правоохранители ждали приказа сверху. В этом случае необходимо принимать срочные меры и решать проблему на месте. Компетенция позволяет, есть сотрудники», - сказал бывший страж порядка.

Кроме того, С. Исаев подчеркнул необходимость повышения статуса сотрудников органов внутренних дел.

«В наше время самого слова «милиция» все боялись. Это была уважаемая профессия. Сейчас ситуация другая. Необходимо повысить их статус и изменить отношение населения к сотрудникам правоохранительных органов. Также необходимо ужесточить требования к трудоустройству стражей порядка. Я, к примеру, был в резерве 3-4 года», - сказал он.

В завершение ветеран полиции пожелал стране спокойствия и выразил уверенность в выполнении задач, поставленных Главой государства.