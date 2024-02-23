Заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин в рамках своей рабочей поездки в Мангистаускую область вместе с акимом региона Нурланом Ногаевым провел встречу с местными предпринимателями, где были обсуждены актуальные вопросы развития бизнеса. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Серик Жумангарин акцентировал внимание участников встречи на том, что в составе делегации из Астаны приехали вице-министры, руководители министерств науки и высшего образования, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, торговли и интеграции, транспорта, а также финансовых институтов в сфере АПК. Все готовы ответить на вопросы жителей и представителей бизнеса.

— На сегодня самый актуальный вопрос в сельском хозяйстве — полное обеспечение основными продуктами питания. По данным исследований, значительная часть потребительских расходов казахстанцев приходится на продукты. Из них 17% составляет мясо, включая курятину, 8% — все, что производится из зерна (хлеб, крупы, каши и т. д.), 5% — молоко и молочные продукты, 4% — овощи, фрукты и сахар. И это те продукты, которыми мы должны сами себя полностью обеспечивать. Для этого мы запустили Большой проект — это тиражирование положительного опыта СКО по льготному кредитованию молочно-товарных ферм. В прошлом году было выделено 100 млрд тенге на кредитование 65 ферм, их строят в разных регионах страны. В этом году предусмотрено еще 100 млрд тенге на проекты, которые должны снизить импортозависимость по основным продуктам питания. Нужны проекты по глубокой переработке сельхозпродукции, а также овощехранилища, — подчеркнул вице-премьер.

Фото: primeminister.kz

Серик Жумангарин также отметил, что для развития агропромышленной отрасли Мангистауской области в 2024 году предусмотрено 2,5 млрд тенге субсидий. И эта сумма будет увеличена.

— До встречи с вами я посетил морской порт Курык. Там буквально кипит жизнь, у порта большие перспективы развития. Благодаря географическому расположению будущее Мангистау — за логистикой. Задача — стать крупным международным хабом по перевалке грузов, — резюмировал он.

Во время встречи предприниматели озвучили свои наболевшие вопросы. Так, наиболее актуальной для них остается ценовая конкуренция с зарубежными производителями сельхозпродукции.

— В сезон к нам активно импортируют огурцы из Ирана и продают их почти вдвое дешевле нашей местной продукции. Например, иранские огурцы реализуют по 500 тенге за кг, в то время как местные стоят 1000 тенге. Важно отметить, что в Иране половина стоимости субсидируется государством, чего не происходит у нас. Это позволяет жителям приобретать огурцы по более низкой цене. Однако местные огурцы значительно экологичнее, поскольку не обрабатываются различными удобрениями для сохранения свежести во время транспортировки, — сказал директор ТОО «Доктор Агро» Байрам Казым.

Жительница Мунайлинского района Алмагуль Карасаева рассказала о своей теплице, где выращивает несколько видов овощей. В этом году планирует создать лавандовое поле. По мнению предпринимательницы, это не только привлечет туристов, но и будет служить дополнительным источником для создания новых рабочих мест. Однако даже в теплице на сегодня не хватает рабочих рук.

— В нашем регионе много безработных, но все хотят работать в нефтяных компаниях. Мы отправляем запросы в центр трудоустройства о том, что у нас есть вакантные места в теплице, но никто не хочет трудиться в сельскохозяйственной структуре, — рассказала Алмагуль Карасаева.

Фото: primeminister.kz

Серик Жумангарин информировал о возможности получить субсидии владельцам фермерских теплиц. Для этого необходимо привести тепличные хозяйства в соответствие с национальным стандартом. В этом фермерам поможет Комитет техрегулирования и метрологии. Также, учитывая перспективность развития тепличных хозяйств в регионе, вице-премьер предложил создать отраслевую ассоциацию на примере Туркестанской области.

Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что местные исполнительные органы активно выделяют гранты на подготовку кадров по востребованным и актуальным профессиям. Однако многие молодые люди действительно предпочитают работу в нефтяной отрасли, игнорируя перспективы, предоставляемые в сельском хозяйстве.

— Многие молодые жители Мангистау получают образование в области нефтяной промышленности в местных учебных заведениях, пренебрегая возможностью обучения в других регионах и выбором других востребованных профессий. Тем не менее, есть отрасли, которые до сих пор не получили должного развития, в том числе сельское хозяйство. Мы осознаем, что для развития этой сферы требуются высококвалифицированные специалисты и инновационные решения, особенно учитывая рост цен на продукты питания в связи с высокой зависимостью от импорта. Поэтому важно активно развивать сельское хозяйство, в частности, агропромышленный сектор, и готовить кадры в этом направлении, — подчеркнул Нурлан Ногаев.

В Актау состоялась презентация проекта «Адай жылқысы».

Напомним, что в 2023 году лошадь адайской породы была запатентована как новый национальный бренд.