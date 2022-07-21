21 Июля 2022 12:10

Нужно довести товарооборот Казахстана со странами ЦА до $15 млрд – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Показатели торговли между странами Центральной Азии не отражают весь имеющийся потенциал. Таким мнением поделился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Президента РК, за последние 5 лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии вырос на 42%, достигнув $6,3 млрд. Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой перспективе Касым-Жомарт Токаев считает желательным довести этот показатель до $15 млрд.

«Угроза надвигающейся глобальной рецессии, во многом спровоцированной санкционными войнами и растущим протекционизмом, выводит на первый план вопрос форсированного развития регионального экономического сотрудничества. В условиях рушащихся производственных и торговых цепочек поставок, повсеместно и более отчетливо проявляется тенденция к регионализации. На этом фоне приведенные мною показатели торговли между нашими странами все же не отражают весь имеющийся потенциал. Центрально-азиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста наших национальных экономик», - сказал Касым-Жомарт Токаев на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

По мнению Главы государства, было бы полезно принять действенные меры для запуска сети приграничных торгово-экономических хабов, которые будут служить опорными точками Единой товаропроводящей системы стран Центральной Азии с перспективой ее дальнейшего расширения.

Казахстан уже осуществляет практические шаги в этом направлении с кыргызскими и узбекскими партнерами. В частности, на казахстанско-узбекской границе реализуется проект Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», на казахстанско-кыргызской границе – Индустриальный торгово-логистический комплекс.

«Договоренность о создании оптово-распределительных центров есть с Таджикистаном, а совместно с Туркменистаном мы планируем построить зерновой терминал. Эти проекты отвечают нашим общим интересам в увеличении объемов взаимного товарооборота, а также экспорта продукции на рынки ЕАЭС и других стран», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Во встрече принимают участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что договор о дружбе в XXI веке примут страны Центральной Азии.