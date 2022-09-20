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Нужно действовать – Касым-Жомарт Токаев об изменении климата в мире
20 Сентября 2022, 23:36

Нужно действовать – Касым-Жомарт Токаев об изменении климата в мире

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что проблема изменения климата требует более широкого международного сотрудничества и солидарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Люди по всему миру сталкиваются с серьезными угрозами, вызванными погодными условиями и изменениями в окружающей среде. Если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, нам необходимо действовать, причем действовать быстро», - сказал Президента РК в ходе общих дебатов в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

К.Токаев отметил, что Казахстан принял обязательства по полной трансформации зависящего от нефти и газа энергетического сектора нашей страны в углеродно-нейтральную экономику к 2060 году.

При этом, по мнению Президента Казахстана, для спасения планеты необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Однако борьба с изменением климата не может происходить ценой развития или модернизации.

«Поэтому на конференции ООН по изменению климата, которая пройдет позже в этом году, государства-члены, а также глобальное бизнес-сообщество должны вновь увеличить свои обязательства по финансированию борьбы по изменению климата», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

С полным текстом выступления Главы государства на общих дебатах в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН можно ознакомиться по ссылке.


Фото:akorda.kz


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