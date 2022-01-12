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    08:37, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Нужно, чтобы против внешних и внутренних угроз единым фронтом сплотились все казахстанцы - Евгений Кимов

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сейчас, когда ситуация в Казахстане стабилизировалась, Президент неслучайно поставил перед новым Премьер-Министром и Правительством ряд конкретных задач в политической и социально-экономической сферах, а главное – в вопросах обеспечения национальной безопасности и обороны. Так считает главный редактор газеты «Степной маяк» города Кокшетау Евгений Кимов. Своим мнением он поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

    «После нового года события развивались так стремительно, что многие казахстанцы даже не сразу поняли, как протесты против повышения цен переросли в кровавые массовые беспорядки, повлекшие десятки человеческих жертв, мародерство и серьезную угрозу безопасности страны. На фоне тревожных новостей действия Президента Касым-Жомарта Токаева вселяли надежду на скорое урегулирование ситуации. Глава государства максимально оперативно реагировал на возникающие угрозы: от введения режима ЧП по всей стране и до приглашения миротворцев ОДКБ», - поделился Е. Кимов.

    Как считает собеседник, сейчас, когда ситуация в Казахстане стабилизировалась, Президент неслучайно поставил перед новым Премьер-Министром и Правительством ряд конкретных задач в политической и социально-экономической сферах, а главное – в вопросах обеспечения национальной безопасности и обороны.

    «Алматинская трагедия не должна повториться вновь, для этого необходимо не просто повысить боеготовность и оснащенность силовых структур, нужно, чтобы против внешних и внутренних угроз единым фронтом сплотились все казахстанцы», - добавил Е. Кимов.

    Напомним, вчера Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Регионы Казахстана Мнения Политика Алматинская трагедия ЧП-2022 Акмолинская область
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