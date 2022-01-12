Нужно, чтобы против внешних и внутренних угроз единым фронтом сплотились все казахстанцы - Евгений Кимов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сейчас, когда ситуация в Казахстане стабилизировалась, Президент неслучайно поставил перед новым Премьер-Министром и Правительством ряд конкретных задач в политической и социально-экономической сферах, а главное – в вопросах обеспечения национальной безопасности и обороны. Так считает главный редактор газеты «Степной маяк» города Кокшетау Евгений Кимов. Своим мнением он поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

«После нового года события развивались так стремительно, что многие казахстанцы даже не сразу поняли, как протесты против повышения цен переросли в кровавые массовые беспорядки, повлекшие десятки человеческих жертв, мародерство и серьезную угрозу безопасности страны. На фоне тревожных новостей действия Президента Касым-Жомарта Токаева вселяли надежду на скорое урегулирование ситуации. Глава государства максимально оперативно реагировал на возникающие угрозы: от введения режима ЧП по всей стране и до приглашения миротворцев ОДКБ», - поделился Е. Кимов.

Как считает собеседник, сейчас, когда ситуация в Казахстане стабилизировалась, Президент неслучайно поставил перед новым Премьер-Министром и Правительством ряд конкретных задач в политической и социально-экономической сферах, а главное – в вопросах обеспечения национальной безопасности и обороны.

«Алматинская трагедия не должна повториться вновь, для этого необходимо не просто повысить боеготовность и оснащенность силовых структур, нужно, чтобы против внешних и внутренних угроз единым фронтом сплотились все казахстанцы», - добавил Е. Кимов.

Напомним, вчера Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.