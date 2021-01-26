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    12:50, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Нужна стратегия среднесрочного развития Экибастуза - Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства высказался о необходимости стратегии среднесрочного развития моногородов, в том числе Экибастуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надо иметь в виду, что в Экибастузе очень много квалифицированных технических специалистов именно в сфере энергетики и промышленности. Нам ни в коем случае нельзя потерять этот кадровый потенциал, который был наработан десятилетиями. Поэтому нужна стратегия среднесрочного развития Экибастуза», - сказал Касым-Жомарт Токаев после того, как заслушал доклад акима Павлодарской области во время расширенного заседания Правительства.

    «Подобные вопросы актуальны и для других моногородов - Жанатас, Жезказган и других. Правительству следует отдельно рассмотреть данную проблематику. Полагаю, что это вполне по плечу Правительству», - считает Глава государства.


    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.



    Теги:
    Правительство Социальная поддержка Президент 2020-Итоги года Президент Казахстана Правительство РК Регионы Казахстана Главная Общество Экономика
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