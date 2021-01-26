Нужна стратегия среднесрочного развития Экибастуза - Касым-Жомарт Токаев
«Надо иметь в виду, что в Экибастузе очень много квалифицированных технических специалистов именно в сфере энергетики и промышленности. Нам ни в коем случае нельзя потерять этот кадровый потенциал, который был наработан десятилетиями. Поэтому нужна стратегия среднесрочного развития Экибастуза», - сказал Касым-Жомарт Токаев после того, как заслушал доклад акима Павлодарской области во время расширенного заседания Правительства.
«Подобные вопросы актуальны и для других моногородов - Жанатас, Жезказган и других. Правительству следует отдельно рассмотреть данную проблематику. Полагаю, что это вполне по плечу Правительству», - считает Глава государства.
Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.
Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.