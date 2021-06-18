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    10:23, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Нужна понятная и прозрачная модель ценообразования - Касым-Жомарт Токаев о тарифе на газ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу увеличения производства сжиженного газа, а также о тарифе на газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цена на газ в Казахстане, о чем говорилось в выступлении министра энергетики и выступлении руководителя «Самрук-Казына», в нашей стране одна из самых низких среди государств СНГ. В ряде регионов страны розничные цены на внутреннем рынке субсидируется национальным оператором за счет экспортных поставок. Это правильно. Статус национального оператора подразумевает активное участие в общем экономическом развитии страны. В то же время Правительству следует изучить, каковы в этом отношении КазТрансГаза. Мы уже говорили, что экспортные поставки и соответственно экспортные доходы будут снижаться», - рассказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по развитию газовой отрасли.


    Глава государства также отметил, что ранее он давал поручение по сглаживанию тарифов на газ по регионам и обеспечению населения доступным газом.

    «Следует активизировать работу в данном направлении. Одним словом, нужна новая понятная и прозрачная модель ценообразования вкупе с продуманной системой защиты социально уязвимых слоев населения, а также отраслей экономики, чувствительных к цене на газ. Прошу Правительство выработать подходы не позднее 1 сентября», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития газовой отрасли.


    Теги:
    Нефть/газ Президент Президент Казахстана Цены и тарифы Главная Видео Нефть Экономика
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