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    13:06, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Нужна планомерная работа по снижению инфляции – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики. Она снижает эффективность экономической и социальной политики. Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью повышения благосостояния казахстанцев мы неоднократно поднимали зарплаты и пенсии. Но каждый раз сталкиваемся с неконтролируемым ростом цен. На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики. Она снижает эффективность экономической и социальной политики. Пришла пора поставить точку в этом вопросе», - сказал Глава государства.

    Президент поручил стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения. Как отметил Глава государства, нужна планомерная работа по снижению инфляции.

    «Целевой коридор – 3,4 процента к 2025 году. Правительству совместно с Национальным банком и НПП «Атамекен» предстоит разработать комплекс мер по контролю инфляции. Он должен включать меры по снижению импортной зависимости, снижению избыточного посредничества и инструменты денежной кредитной политики», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, что заседание Мажилиса Парламента состоялось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании в режиме конференцсвязи.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Парламент Главная Экономика Мажилис
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