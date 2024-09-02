Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости развития промышленности и автомобилестроения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Президента, следует приложить системные усилия для полноценного раскрытия промышленного потенциала страны. Правительством составлен перечень из 17 крупных проектов. В приоритете — освоение высоких переделов. Важно максимально использовать отечественное сырье и комплектующие, налаживать вокруг гигантов смежные производства.

— Недавно я посетил Карагандинскую область и побывал на металлургическом комбинате Qarmet. С приходом отечественного инвестора ситуация на комбинате заметно стабилизировалась, начата модернизация предприятия, что должно привести к существенному увеличению производства. В рамках диверсификации экономики в Сарани было запущено производство автомобильных шин и бытовой техники, что позволило исключить этот город из категории моногородов. Этот опыт надо применить и в других моногородах, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. В целом, важно активно развивать новые точки роста в регионах, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что в этом году специальным Указом образован город Алатау, который должен стать местом опережающего развития, притягивающим инновации и таланты. Правительству следует создать привлекательные условия для инвестиций, жизни и работы в этом городе.

— Достигнуты положительные результаты в автомобилестроении. Набранные темпы нужно сохранить, последовательно повышая уровень локализации. Оказываемая автопрому господдержка в конечном счете должна вернуться в виде полноценного автомобилестроительного кластера, — сказал Глава государства.

Ранее сообщалось, что завод по утилизации батарей для электрокаров появится в Казахстане.