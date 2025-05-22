Нужна ли сейсмологическая карта для Атырауской области

Станут ли эти толчки причиной для отнесения Атырауской области к опасной зоне? По мнению заместителя акима области Жасулана Бисембиева, нефтяной регион не относится с сейсмоопасной зоне.

— Но для выявления опасных точек нужна сейсмологическая карта. Аким области дал поручения начать подготовку сейсмологической карты и эвакуационных пунктов. После того, как будет разработана карта, будут проведены подготовительные работы для обеспечения сейсмической безопасности. Жителям сообщат на местонахождении таких пунктов. Потому, что жители региона должны своевременно получать уведомления, — считает Ж. Бисембиев.

По информации, предоставленной пресс-службой акима Атырауской области, начало землетрясений в этом регионе восходит к 20-му веку.

— По данным за период проведения сейсмологического контроля на территории Казахстана, в 20-м веке в Атырауской области были зарегистрированы землетрясения магнитудой более 2 баллов. Например, магнитуда землетрясения 1970 года составила 3,9 балла. В 1974 году были землетрясения в 3,1 и 4,1 балла, в 1976 году — 4 балла, в 1998 году — 3 балла, — сообщает пресс-служба.

Землетрясения в области регистрируются и в 21-м веке. Например, в 2005 году были подземные толчки в 2,1 балла, в 2011 году — 2,8 балла. Такие толчки дважды повторились в 2013 году. Магнитуда первого — 2,1 балла, второго — 2,3 балла.

— Все это — слабые землетрясения. О сильных землетрясениях на территории Атырауской области данных нет», — уточнила пресс-служба.

Первое землетрясение в 21-м веке было зарегистрировано в декабре 2 000 года. Этот подземный толчок ощущался в городе Атырау. Это указыается в информации областного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

— Атырауская область расположена на юге Прикаспийской низменности. Платформы севера и юга Каспийского региона традиционно считаются слабыми с геодинамической точки зрения. Но за последние 20 лет этот взгляд значительно изменился. Потому, что выявлены много фактов возникновения землетрясений и проявлению новых, современных тектонических движений. Например, 6 декабря 2000 года в городе Атырау и 21 февраля 2011 года на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Жылыойском районе чувствовалось воздействия землетрясения», — соообщает Департамент.

Акимат Атырауской области в 2001 году выделил 10 миллионов тенге на составление карты деления на сейсмические зоны. Эту карту подготовил Институт сейсмологии Министерства образования и науки.

— Указанная карта составлена с вероятностью не превышения сейсмической активности на 90%, 95% и 99% в течение 50 лет. На этой карте магнитуда возможных землетрясений в городе Атырау обозначена показателем 5 баллов, в районах 6 баллов. Карта используется на территории Атырауской области в соответствии с Приказом Комитета строительства № 66 от 20 марта 2002 года», — говорится в сообщении департамента.

По данным Института сейсмологии от 6 января 2017 года, в 2016 году в Атырауской области были зарегистрированы землетрясения 17 раз.

Пресс-служба акима области представила данные ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

Согласно этой информации, 8 августа 2024 года сеть сейсмических станций зарегистрировала землетрясение на территории Атырауской области. Энергетический класс — 7,8, магнитуда 3,9, глубина 5 километров.

Энергетический класс землетрясения, случившегося 2 февраля 2025 года — 9,6, магнитуда 4,7, глубина 10 километров.

По данным ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований», сейсмическое исследование проводится в три этапа.

Первый этап — изучение палеоземлетрясений. На втором этапе изучаются исторические землетрясения. На третьем — анализируются толчки, зарегистрированные с помощью приборов.

— В связи с отсутствием крупных, создающих угрозу для жизни людей землетрясений в Атырауском регионе, специального палеосейсмического исследования не проводилось. Это исследование требует больших средств и много времени. Что касается землетрясений, зарегистрированных с помощью приборов, то специальные станции сейсмологического контроля Сейсмологической опытно-методической экспедиции расположены в южной, юго-восточной частях нашей страны. В связи с наличием только одной станции в Атырауской области, землетрясения анализируются по данным соседних стран и Казахского национального центра данных. Конечно, этого не достаточно для характеристики сейчмической ситуации в регионе, — указано в информации Центра.

Сейчас по заданию Комитета науки Министерства науки и высшего образования реализуется программа целевого финансирования на 2024–2026 годы.

— В рамках программы проводится оценка сейсмической безопасности на территории крупных городов и областей по новой методике. ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» в 2024–2026 годах занимается детальным сейсмическим районированием в Туркестанской, Мангистауской областях, выполняет разработку карты микрорайонирования города Тараз. Работы по Атырауской области будут рассматриваться после этого проекта в рамках новой программы целевого финансирования, — уточнила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в 120 километрах от города Кульсары Атырауской области произошло землетрясение. Позже было зафиксировано землетрясение на Тенгизском месторождении в Жылыойском районе.



