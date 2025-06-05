Нужен ли Казахстану фонд «Самрук-Казына» – мнение председателя Нацбанка

По его словам, фонд играет важную системообразующую роль в управлении государственными активами.

– Это попытка обеспечить нахождение всех государственных активов реального сектора в единой системе управления, по единым принципам, единым правилам с единым целеполаганием, которое происходит от Президента, Правительства и так далее. На мой взгляд, в «Самрук-Казына» это достигнуто, – отметил Сулейменов.

В качестве альтернативы существующей модели спикер предложил гипотетическую ситуацию, в которой крупные компании страны действуют независимо.

– Альтернативой будет «КазМунайГаз», «Казатомпром», «КТЖ», «Казахтелеком» и другие компании. Кому раздать? Отраслевым министерствам? Чтобы вообще министр решал, что будет происходить? Это же будет гораздо, на мой взгляд, менее прозрачно. Будет сумятицей, потому что не будет единой вертикали. Здесь у нас Премьер-министр возглавляет совет директоров «Самрук-Казына». Он может напрямую те задачи, которые ставятся Президентом и Правительством, транслировать в конкретные поручения «Самрук-Казына» и, соответственно, всем его дочерним организациям, – считает глава финрегулятора.

Тимур Сулейменов также обратил внимание на сложность управления без централизованного подхода.

– А наличие 10 компаний первого уровня и 100 с чем-то, или сколько там сейчас, не скажу, внучатого и правнучатого уровня, это будет такая сумятица, что, на мой взгляд, система госуправления будет сильно искажена. Поэтому такая властная управленческая вертикаль, на мой взгляд, нужна, – заключил он.

Председатель Нацбанка отметил, что благодаря масштабу и влиянию, «Самрук-Казына» способен поддерживать реальный сектор экономики через механизмы оффтейк-контрактов, систему закупок и продвижение местного содержания. И когда решения принимаются централизованно и транслируются из одного источника, управлять процессами гораздо проще, чем если бы каждая компания действовала по своим отдельным правилам.

Ранее Тимур Сулейменов проинформировал, как долго Нацбанк будет держать базовую ставку на уровне 16,5%.