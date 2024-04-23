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    10:56, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Нужен четкий план строительных работ с их завершением в сжатые сроки — Премьер-министр РК

    Олжас Бектенов
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам регионов в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений, передает корреспондента агентства Kazinform. 

    По его словам, в некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется. Фиксируются факты некоторого повышения уровня воды в реках.  В этой связи, Премьер-министр поручил следующее:

    • Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами продолжить усиленный контроль за паводковой обстановкой и при необходимости обеспечить оперативное реагирование и эвакуацию населения. Если нужно, то эвакуировать в принудительном порядке;
    • Министерству экологии увеличить количество гидропостов на водоемах и реках;
      Акиматам регионов в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений. Там, где вода ушла, без промедления начинать работу по расчистке территорий от последствий паводка, дезинфекции и восстановлению;
    • Министерству промышленности создать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной и инженерной инфраструктуры.
    • Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки. Эта ситуация дает нам возможность обновить инфраструктуру, по-новому посмотреть на благоустройство населенных пунктов.
    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Жилье Строительство Паводки в Казахстане Олжас Бектенов Премьер-министр РК Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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