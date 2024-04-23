10:56, 23 Апрель 2024 | GMT +6
Нужен четкий план строительных работ с их завершением в сжатые сроки — Премьер-министр РК
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам регионов в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений, передает корреспондента агентства Kazinform.
По его словам, в некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется. Фиксируются факты некоторого повышения уровня воды в реках. В этой связи, Премьер-министр поручил следующее:
- Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами продолжить усиленный контроль за паводковой обстановкой и при необходимости обеспечить оперативное реагирование и эвакуацию населения. Если нужно, то эвакуировать в принудительном порядке;
- Министерству экологии увеличить количество гидропостов на водоемах и реках;
Акиматам регионов в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений. Там, где вода ушла, без промедления начинать работу по расчистке территорий от последствий паводка, дезинфекции и восстановлению;
- Министерству промышленности создать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной и инженерной инфраструктуры.
- Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки. Эта ситуация дает нам возможность обновить инфраструктуру, по-новому посмотреть на благоустройство населенных пунктов.