Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам регионов в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений, передает корреспондента агентства Kazinform.

По его словам, в некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется. Фиксируются факты некоторого повышения уровня воды в реках. В этой связи, Премьер-министр поручил следующее: