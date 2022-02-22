+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нужен четкий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов - Глава государства

22 Февраля 2022 21:45
Поделиться:
Нужен четкий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе внеочередной встречи Совета иностранных инвесторов Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев высказался по вопросу эффективности реализации инвестиционных проектов, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Январский кризис не повлиял на соблюдение международных и внутренних обязательств - Президент РК
Правительству поручено усовершенствовать подходы к внедрению стратегического инвестиционного соглашения Пакет инвестпроектов фонда «Самрук-Казына» составляет около 3,5 трлн тенге - Президент РК Глава государства провел встречу с Лакшми Митталом

– Мы знаем, что сегодня на всех этапах привлечения инвестиций продолжают преобладать формализм и длительные внутренние процессы согласования. В результате инвесторам приходится месяцами, а то и годами ожидать необходимые решения. Как следствие, они просто откладывают реализацию инвестиционных проектов или уходят в другие страны. Есть примеры, когда международные соглашения «застревают» в кабинетах госорганов, тем самым ратификация соглашений затягивается на многие годы. Это было в прошлом, и, я полагаю, это происходит и сейчас. При том, что в других странах аналогичные соглашения подписываются за пару месяцев. Нужен четкий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов. Прошу Совет поработать с Правительством по данному вопросу, – поручил Президент.



Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Инвестпроекты   #Акорда   #Экономика  
Поделиться:
Новости по теме
Январский кризис не повлиял на соблюдение международных и внутренних обязательств - Президент РК
Правительству поручено усовершенствовать подходы к внедрению стратегического инвестиционного соглашения
Пакет инвестпроектов фонда «Самрук-Казына» составляет около 3,5 трлн тенге - Президент РК
Глава государства провел встречу с Лакшми Митталом
Популярное
1 Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
2 Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
3 Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
4 Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
5 Новый начальник управления полиции назначен в Семее
6 Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев
Читайте также
KazakhExport сможет субсидировать кредиты зарубежным покупателям отечественной продукции
Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной встрече Совета иностранных инвесторов
Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Новый начальник управления полиции назначен в Семее
Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив