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Нуржан Изтлеуов  назначен акимом Тюлькубасского района Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Апреля 2023, 19:07
Нуржан Изтлеуов  назначен акимом Тюлькубасского района Туркестанской области Фото: gov.kz

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и маслихатом Тюлькубасского района, распоряжением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды Изтлеуов Нуржан Жаксылыкович назначен на должность акима Тюлькубасского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Нуржан Изтлеуов родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области. Образование высшее. Окончил Южно-Казахстанский технический университет по специальности «Международные экономические отношения».

Трудовую деятельность начал в Южно-Казахстанском областном филиале Народного Сберегательного банка, был начальником отдела Жамбылского областного и Тюлькубасского, Мактааральского районных филиалов. Также занимал руководящие должности в филиалах акционерных обществ «Экспресс Банк», «АТФ Банк» в Шымкенте.

Шесть лет работал акимом сельского округа Кемербастау Тюлькубасского района, заместителем акима Тюлькубасского района.

Был заместителем руководителя управления образования Туркестанской области.

С 2020 года работал заместителем руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области.


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