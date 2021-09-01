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Нурторе Жусип: Повышение статуса библиотекарей - путь к образованному поколению

1 Сентября 2021 18:36
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Нурторе Жусип: Повышение статуса библиотекарей - путь к образованному поколению

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заслуженный деятель Казахстана, почетный журналист, депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип прокомментировал Послание Президента народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Нурторе Жусипа в сети Facebook.

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По словам сенатора, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в нынешнем Послании уделяет особое внимание сфере культуры.

«Были конкретные предложения по повышению заработной платы специалистов культуры, в том числе библиотечных сотрудников на 20% до 2025 года.

Казахскому народу нужно сознательное и качественное поколение! В этой связи Глава государства уделяет особое внимание и поддерживает библиотечное дело.

Повышение статуса библиотекарей - путь к образованному поколению! Наш депутатский запрос, который мы неоднократно направляли по этому вопросу, не остался без внимания. И мы очень рады тому, что Президент высказал прямую поддержку в своем Послании!», - написал Нурторе Жусип.


Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.


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#Президент Казахстана   #Культура   #Реформы Токаева   #Политика   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Гульзат Сахова

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