+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -4 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нуртай Абыкаев, Дарига Назарбаева, Куаныш Султанов награждены орденом «Барыс» І степени

13 Декабря 2021 12:24
Поделиться:
Нуртай Абыкаев, Дарига Назарбаева, Куаныш Султанов награждены орденом «Барыс» І степени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в преддверии 30-летия Независимости Казахстана наградил обладателей государственных наград и премий, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Кунсулу Закарья получила госпремию в области науки и техники
Касым-Жомарт Токаев вручил награду «Қазақстанның Еңбек Ері» Перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему повышению благосостояния народа - Президент РК Государство выполняет свои социальные обязательства - Касым-Жомарт Токаев

«Сегодня орденом «Отан» награждены ветеран труда, выдающийся государственный и общественный деятель, известный ученый Мырзатай Жолдасбек, известная поэтесса Акуштап Бахтыгереева и выдающийся писатель Сабит Досанов», - сказал во время церемонии, прошедшей в Акорде, Глава государства.

Орденом «Барыс» первой степени награждены государственные и общественные деятели – Нуртай Абыкаев, Куаныш Султанов, депутат Мажилиса Дарига Назарбаева и известный ученый Тлектес Есболов.

«Орденом «Барыс» первой степени награждается неизменный руководитель завода «Зенит» в Западно-Казахстанской области Вячеслав Валиев, работающий на этом предприятий всю свою трудовую жизнь.

Орденом «Барыс» второй степени награждены председатель Парламента Сената Маулен Ашимбаев. Ветеран казахского кино, известный актер Нуржуман Ихтымбаев удостоился ордена «Барыс» второй степени. Также орденом Барыс второй степени награжден известный хирург Серик Токпанов. Орден «Барыс» второй степени будет вручен известному, автору популярных произведений Валерию Михайлову», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в канун 30-летия Независимости Республики Казахстан Указом Президента Республики Казахстан за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность большая группа граждан награждена государственными наградами.




Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Общество   #30 лет Независимости  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Кунсулу Закарья получила госпремию в области науки и техники
Касым-Жомарт Токаев вручил награду «Қазақстанның Еңбек Ері»
Перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему повышению благосостояния народа - Президент РК
Государство выполняет свои социальные обязательства - Касым-Жомарт Токаев
Популярное
1 На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
2 В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
3 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
4 Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
5 Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
6 Как ужесточают контроль сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане
Читайте также
Государство выполняет свои социальные обязательства - Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев: 30-летие Независимости - важный рубеж в летописи современного Казахстана
На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
Как ужесточают контроль сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив