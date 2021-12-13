Нуртай Абыкаев, Дарига Назарбаева, Куаныш Султанов награждены орденом «Барыс» І степени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в преддверии 30-летия Независимости Казахстана наградил обладателей государственных наград и премий, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня орденом «Отан» награждены ветеран труда, выдающийся государственный и общественный деятель, известный ученый Мырзатай Жолдасбек, известная поэтесса Акуштап Бахтыгереева и выдающийся писатель Сабит Досанов», - сказал во время церемонии, прошедшей в Акорде, Глава государства.

Орденом «Барыс» первой степени награждены государственные и общественные деятели – Нуртай Абыкаев, Куаныш Султанов, депутат Мажилиса Дарига Назарбаева и известный ученый Тлектес Есболов.

«Орденом «Барыс» первой степени награждается неизменный руководитель завода «Зенит» в Западно-Казахстанской области Вячеслав Валиев, работающий на этом предприятий всю свою трудовую жизнь.

Орденом «Барыс» второй степени награждены председатель Парламента Сената Маулен Ашимбаев. Ветеран казахского кино, известный актер Нуржуман Ихтымбаев удостоился ордена «Барыс» второй степени. Также орденом Барыс второй степени награжден известный хирург Серик Токпанов. Орден «Барыс» второй степени будет вручен известному, автору популярных произведений Валерию Михайлову», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в канун 30-летия Независимости Республики Казахстан Указом Президента Республики Казахстан за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность большая группа граждан награждена государственными наградами.







