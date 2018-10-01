Нурсултан Назарбаев выступит с Посланием народу Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 октября Глава государства выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Послание будет посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.