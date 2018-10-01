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Нурсултан Назарбаев выступит с Посланием народу Казахстана

4 Октября 2018 13:28 402
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Нурсултан Назарбаев выступит с Посланием народу Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 октября Глава государства выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.    

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Послание будет посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.

 

 

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Ключевые слова: Акорда, Президент Казахстана,
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