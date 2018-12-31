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Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье и родным Султана Джиенбаева
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана, разделяя горечь утраты, выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, известного государственного и общественного деятеля Султана Джиенбаева в связи с его кончиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
«Проявив отвагу и мужество на фронте, в мирное время Султан Сулейменович, занимая высокие должности, показал себя как сильный руководитель и умелый организатор, внося значительный вклад в укрепление и процветание республики. На протяжении многих лет, будучи министром торговли и заместителем председателя Совета Министров, он приложил много усилий для развития возглавляемых им отраслей в соответствии с велением времени.
И после выхода на почетный отдых Султан Сулейменович не терял связи с общественной жизнью и всегда работал ради укрепления дружбы и сплоченности народа нашей независимой страны.
Уверен, что имя и труд патриота, любившего свой народ, мудрого аксакала навсегда сохранятся в памяти казахстанцев», - говорится в телеграмме.
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