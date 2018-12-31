Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье и родным Султана Джиенбаева

31 Декабря 2018 16:07 194
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье и родным Султана Джиенбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана, разделяя горечь утраты, выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, известного государственного и общественного деятеля Султана Джиенбаева в связи с его кончиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме

Глава государства: Нужно создать новый образ полицейского
Нурсултан Назарбаев рассказал о счастье политика Президент РК: Необходимо поднять уровень наших университетов

«Проявив отвагу и мужество на фронте, в мирное время Султан Сулейменович, занимая высокие должности, показал себя как сильный руководитель и умелый организатор, внося значительный вклад в укрепление и процветание республики. На протяжении многих лет, будучи министром торговли и заместителем председателя Совета Министров, он приложил много усилий для развития возглавляемых им отраслей в соответствии с велением времени.

И после выхода на почетный отдых Султан Сулейменович не терял связи с общественной жизнью и всегда работал ради укрепления дружбы и сплоченности народа нашей независимой страны.

Уверен, что имя и труд патриота, любившего свой народ, мудрого аксакала навсегда сохранятся в памяти казахстанцев», - говорится в телеграмме.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив