Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье и родным Султана Джиенбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана, разделяя горечь утраты, выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, известного государственного и общественного деятеля Султана Джиенбаева в связи с его кончиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Проявив отвагу и мужество на фронте, в мирное время Султан Сулейменович, занимая высокие должности, показал себя как сильный руководитель и умелый организатор, внося значительный вклад в укрепление и процветание республики. На протяжении многих лет, будучи министром торговли и заместителем председателя Совета Министров, он приложил много усилий для развития возглавляемых им отраслей в соответствии с велением времени.

И после выхода на почетный отдых Султан Сулейменович не терял связи с общественной жизнью и всегда работал ради укрепления дружбы и сплоченности народа нашей независимой страны.

Уверен, что имя и труд патриота, любившего свой народ, мудрого аксакала навсегда сохранятся в памяти казахстанцев», - говорится в телеграмме.