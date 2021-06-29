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    15:14, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев встретится с Владимиром Путиным в Москве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 30 июня в Москве состоится встреча Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил на своей странице в сети Twitter пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

    «30 июня в Москве состоится встреча Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе переговоров планируется обсуждение перспектив дальнейшего развития ЕАЭС и актуальных вопросов региональной повестки дня», - написал Айдос Укибай.



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