Нурсултан Назарбаев встретился в Брюсселе с представителями европейских деловых кругов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился в Брюсселе с представителями европейских деловых кругов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Выступая перед участниками встречи, Глава государства указал, что европейские страны являются важнейшими торгово-экономическими и инвестиционными партнерами Казахстана.

«За годы независимости в Казахстан из Европы было привлечено порядка 180 млрд долларов прямых инвестиций. Мы тесно сотрудничаем с Европейским банком реконструкции и развития, который за это время профинансировал проекты на общую сумму более 7 млрд евро», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что товарооборот с европейскими странами в последние годы стабильно растет, и отметил, что в нашей стране в различных сферах действует порядка 3 000 предприятий с участием европейского капитала.

«Среди наших крупных партнеров - компании «Альстом», «Линде Груп», «Эр Ликид», «Данон», «Викат», «Хайдельбергцемент», которые успешно работают, открывают современные производства, создают рабочие места и получают прибыль», - указал Глава государства.

В контексте расширения рынков сбыта европейской продукции Нурсултан Назарбаев рассказал присутствующим бизнесменам о преимуществах географического расположения Казахстана.



«Через Казахстан проходит 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных маршрутов, которые связывают Китай и другие страны Азии с Европой через Россию, Каспийское и Черное моря, а также Иран и Турцию. Теперь доставка грузов в Европу из Китая через Казахстан и обратно занимает в 4 раза меньше времени, чем доставка морским путем», - отметил Президент Казахстана.

Глава государства отдельно остановился на вопросах улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для ведения бизнеса.



«Казахстан является ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к Декларации о международных инвестициях. У нас действует Совет иностранных инвесторов при Президенте, в котором 13 иностранных компаний из 33 его членов являются представителями Европы. Для граждан 62 стран, в том числе 33 европейских, введен безвизовый режим», - заявил Нурсултан Назарбаев.

Отмечая важность цифровизации отраслей экономики и развития инновационной экосистемы, Глава государства акцентировал внимание на вопросах реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

«Функционируют такие инновационные кластеры, как Назарбаев Университет и Парк инновационных технологий. В текущем году в Астане заработает новый Международный технопарк IT-стартапов «Астана Хаб» со всей необходимой инфраструктурой, который станет центром притяжения IT-предпринимателей и инвесторов со всего мира. Участники технопарка смогут воспользоваться упрощенным визовым и трудовым режимами, также им будут предоставлены налоговые льготы», - сказал Президент Казахстана.



Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил важность потенциала европейских инвесторов в контексте выхода крупных казахстанских компаний на IPO и сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства.

Президент Казахстана рассказал о поддержке сельхозпроизводителей в рамках государственной программы развития АПК и подчеркнул, что основными приоритетами в данной отрасли являются повышение производительности с внедрением новых технологий и переработка сельхозпродукции с ее последующим экспортом.

«Мы придаем большое значение развитию туризма. У нас реализуется Концепция развития туристической отрасли. Полагаю, что разнообразный ландшафт, богатая культура и история Казахстана и большой опыт европейских компаний в данной сфере могли бы принести взаимную выгоду», - подчеркнул Глава государства.



Затем Нурсултан Назарбаев рассказал присутствующим о Международном центре по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов, который будет функционировать на базе инфраструктуры ЭКСПО и способствовать реализации «зеленых» проектов в стране и регионе.

«В нашей столице начал работу Международный финансовый центр «Астана». Его правовой статус закреплен Конституционным законом, а рабочим языком является английский. Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютный, визовый и трудовой режимы. Это - единственный в регионе центр, деятельность которого основана на английском праве. Приглашаю ваши компании принять участие в работе МФЦА», - призвал Президент Казахстана.

В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что состоявшаяся встреча еще больше укрепит взаимовыгодное партнерство между странами, и пожелал всем успехов, благополучия и процветания.



Напомним, Президент РК прибыл в Брюссель для участия в 12-м саммите Форума «Азия - Европа» (АСЕМ). В ходе визита Нурсултан Назарбаев проведет ряд двусторонних переговоров на высшем уровне, а также встретится с представителями европейских деловых кругов.

Сегодня в Королевском дворце прошла встреча Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Королем Бельгии Филиппом.