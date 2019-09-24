Нурсултан Назарбаев встретился со спикером Национальной Ассамблеи Кореи Мун Хи Саном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Мун Хи Саном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе встречи Первый Президент Казахстана поблагодарил высокого гостя за участие в совещании спикеров стран Евразии.

«Все годы нашей независимости я старался наладить самые теплые отношения с Кореей. У нас есть большая программа экономического сотрудничества. У нас есть «живой мост» между государствами – это 100 тысяч граждан Казахстана корейской национальности. Мы заинтересованы в продолжении экономического и политического сотрудничества», - сказал Нурсултан Назарбаев.





Елбасы также выразил поддержку процессу налаживания диалога между Южной и Северной Кореей.

В свою очередь, Мун Хи Сан подчеркнул высокий уровень проведения текущего совещания спикеров стран Евразии.

«75 процентов людей мира живут на Евразийском континенте. 60 процентов ВВП всего мира приходится на Евразию. И как вы знаете, восточная граница Евразии – это Республика Корея. А Казахстан находится в сердце этого континента. В первом нашем заседании приняло участие 19 стран, во втором – 27, третьем – 39. В сегодняшнем совещании участвует более 55 стран. И этот прогресс – Ваша заслуга», - сказал спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея.