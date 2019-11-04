Нурсултан Назарбаев встретился с жителями Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с жителями Туркестана в ходе своего рабочего визита и принял участие в культурном мероприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Присвоение Туркестану статуса областного центра учитывалось даже с первых дней независимости. В прошлом столетии здесь, еще в Туркестанском бюро, было проделано много работы, когда еще хотели создать Республику Туркестан. Если говорить об историческом значении, город является священным. Здесь похоронен 21 хан, султаны и святые обрели вечное спокойствие. После обретения независимости я всегда уделял внимание древнему городу. Много думал даже при выборе столицы. Но тогда условий не было, вы сами знаете. Теперь же город стал областным центром. Всем нам известно, что этот город является центром целого тюркского мира. Братские народы - Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и наши братья на юге также радуются и оценивают положительно. Верю, что они помогут нам и внесут свою лепту», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы выразил надежду, что Туркестан в перспективе станет крупным мегаполисом.

«Несколько лет назад мы проделали немало работы, отпраздновав 1500-летие Туркестана. Мы встречались на этой же площади. Тогда я говорил, что Туркестан станет областным центром. В прошлом году я подписал указ о создании Туркестанской области, где было отмечено, что Туркестан впредь будет областным центром. В республике насчитывается три города-миллионника: Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В этих больших городах всегда будут развиваться экономика, культура и другие направления. Мы также будем следовать этим тенденциям. В скором времени города-миллионники еще появятся», - подчеркнул Н. Назарбаев.

В своем выступлении Елбасы также отметил, что в городе планируется построить 175 многоэтажных зданий, 102 из которых будут сданы уже в этом году.

Напомним, Елбасы находится с рабочим визитом в городе Туркестан.

В ходе визита в Туркестанскую область Нурсултану Назарбаеву презентовали проекты строительства Парка Первого Президента, археологического парка «Городище Культобе» и других культурно-просветительских объектов.

Автор: Айнұр Ақбаева