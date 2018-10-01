Нурсултан Назарбаев встретился с Шигео Катсу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во встрече также приняли участие руководитель Администрации Президента А.Исекешев, министр здравоохранения Е.Биртанов, председатель правления Корпоративного фонда «University Medical Center» Ж.Жумадилов.

Главе государства была представлена концепция создания Национального научного онкологического центра в Астане, поручение по строительству которого было озвучено в Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

По информации министра здравоохранения, возведение онкологического центра будет начато уже в текущем году. В новом медицинском учреждении будут использоваться передовые технологии диагностики и лечения раковых заболеваний, в том числе лазерная, лучевая, клеточно-иммунная терапия и другие современные методы.

Кроме того, Президент Казахстана заслушал доклад о текущей деятельности «Назарбаев Университета» в контексте реализации отдельных направлений Послания.

Ш.Катсу представил Главе государства информацию о планах работы Инновационного кластера и запуске Научно-лабораторного комплекса университета, а также рассказал о некоторых вопросах развития Назарбаев Интеллектуальных школ.

По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.





