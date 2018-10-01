Нурсултан Назарбаев встретился с руководителем компании «Nokia Corporation»

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - По прибытии в Хельсинки Президент Казахстана встретился с руководителем финской телекоммуникационной компании, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Нурсултан Назарбаев отметил, что бренд «Nokia» широко известен в мире своими достижениями в телекоммуникационной сфере, и подчеркнул, что компания зарекомендовала себя в Казахстане как надежный партнер.

«С 2007 года компания «Nokia» сотрудничает с нашей страной. На сегодняшний день оборот компании составляет 20 млрд долларов», - указал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев рассказал руководителю компании, что Казахстан поставил перед собой задачу повышения производительности труда путем внедрения автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта в производственный процесс, и отдельно остановился на вопросах реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

«Сейчас работаем всем Правительством, всей страной. Мы внедряем и в большое производство, и в сервис, и во все социальные проекты. Надеемся, мы будем достигать успехов», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

На что Ристо Сииласмаа отметил, что ознакомлен с программой «Цифроваой Казахстан».

«Мы изучили вашу программу и позиитвно настроены на сотрудничество, потому что это и является главной целью «Nokia» на самом деле. То есть мы производим полный цикл производства - начиная от запасных частей и заканчивая конечным продуктом. На сегодня только две компании в мире могут похвастать подобным», - добавил Ристо Сииласмаа.

Он поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность встретиться и выразил высокую заинтересованность в сотрудничестве с казахстанскими компаниями.

«Вы очень известный в мире человек, один из немногих среди глав государств, кто понимает важность технологического развития. Я знаю, что Вы уделяете большое внимание цифровым технологиям», - сказал Р. Сииласмаа.

В завершение встречи стороны обсудили вопросы внедрения новых технологий связи, в том числе стандарта 5G, при реализации проектов по цифровизации отраслей экономики и развитию инновационной экосистемы.







Напомним, сегодня Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию.

Как сообщалось ранее, в рамках визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом Республики Финляндия Саули Нийнистё, а также будет участвовать в Форуме представителей деловых кругов.



В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий.