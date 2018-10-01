Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Финляндии Саули Ниинистё

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - После официальной церемонии встречи главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений в узком и расширенном составах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана поблагодарил Президента Финляндской Республики за традиционно теплый прием и подчеркнул, что подходы и принципы двух стран в рассмотрении региональных и международных проблем носят сходный характер.

«Финляндия и Казахстан - это государства, которые пользуются доверием. Примером тому служит недавно состоявшаяся в Вашей стране важная встреча Президента США Дональда Трампа и Президента Российской Федерации Владимира Путина. В Казахстане тоже проходят подобные мероприятия, в том числе по урегулированию сирийского конфликта. У нас обсуждаются различные темы. Все это потому, что мы представляем собой государства, которые со всеми поддерживают ровные отношения. У наших стран нет конфликтов с соседями», - констатировал Нурсултан Назарбаев.







Президент Казахстана указал, что Суоми является ключевым торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана в Северной Европе, и отметил, что на нашу страну приходится 90% товарооборота Финляндии с Центральной Азией.

«Оба наших государства располагают значительным потенциалом для дальнейшего углубления взаимодействия, поэтому необходимо ускорить деятельность рабочих групп в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и образования, созданных в рамках заседания межправительственной комиссии, и приступить к обсуждению конкретных проектов», - сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на итогах встречи с представителями деловых кругов Финляндии и отметил важность документов, подписанных в ходе прошедшего бизнес-форума.

«Мы договорились о запуске совершенно новых проектов, осуществление которых позволит укрепить наше сотрудничество. Предлагаю поручить нашим правительствам взять на контроль реализацию достигнутых договоренностей», - заявил Президент Казахстана.









В свою очередь Президент Финляндии поприветствовал Главу государства, и отметил, что последняя двусторонняя встреча прошла во время успешно проведенной международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

«С тех пор наши двусторонние торгово-экономические отношения продвинулись еще дальше. Надеюсь, что Ваш визит будет способствовать их дальнейшему углублению. Мне всегда очень интересны Ваши взгляды на происходящие в мире события. Сегодня очень нужны умные мнения и глубокие оценки, - сказал Саули Ниинистё.

В завершение встречи стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, «зеленых» финансов, энергетики, науки и образования, культурно-гуманитарных контактов.

Напомним, вчера Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию.

В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий.



Нурсултан Назарбаев также встретился с руководителем компании «Nokia Corporation».



В рамках визита Главы нашего государства Нурсултана Назарбаева в Финляндию бизнесмены двух стран подписали контракты на сумму более чем 600 млн долларов.