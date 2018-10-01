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Нурсултан Назарбаев встретился с главами Японии и Южной Кореи
19 Октября 2018 14:32 283
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречи на полях 12-го Саммита Форума «Азия - Европа», проходящего в Брюсселе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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В ходе саммита Глава государства встретился с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ и Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.
Стороны обсудили наиболее актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
Ключевые слова: Корея, Президент Казахстана, Япония,
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