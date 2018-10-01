Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 7 °С
USD 364.35 EUR 419.95
RUB 5.56 CNY 52.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурсултан Назарбаев встретился с главами Японии и Южной Кореи

19 Октября 2018 14:32 283
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев встретился с главами Японии и Южной Кореи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречи на полях 12-го Саммита Форума «Азия - Европа», проходящего в Брюсселе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Президент Казахстана встретился с председателем Европейской комиссии
Нурсултан Назарбаев призвал к поиску решений существующих разногласий в мире Президент Казахстана принимает участие в саммите Форума «Азия - Европа»

В ходе саммита Глава государства встретился с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ и Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Стороны обсудили наиболее актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.


Нурсултан Назарбаев встретился с главами Японии и Южной Кореи 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Корея, Президент Казахстана, Япония,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив