Нурсултан Назарбаев встретился с главами Японии и Южной Кореи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречи на полях 12-го Саммита Форума «Азия - Европа», проходящего в Брюсселе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе саммита Глава государства встретился с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ и Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Стороны обсудили наиболее актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.



